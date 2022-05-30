«Девушек не было». Сколько зарабатывает курьер телефонных мошенников и может ли ничего не подозревать?

Новости Беларуси. Тонкости расследования киберпреступлений. Только за 2 месяца в Беларуси заведено более 200 уголовных дел и нанесено ущерба на сумму более 3 миллионов. Почему на преступную удочку попадаются даже предупрежденные? Какие психологические приемы практикуют телефонные грабители? Эксперты по интернет-безопасности, правоохранители, жертвы и подозреваемые в ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Могут ли так обмануть человека, что он поверит, что просто перевозит грузы, и ничего не заподозрит? Кирилл Казаков, СТВ:

И, самое главное, приезжает и говорит: «А я от следователя, дайте-ка мне денежку, пожалуйста».

Инга Сечко, профайлер, кандидат психологических наук:

Совершенно наивных и совершенно глупых не будут использовать в работе. Потому что это не такой уж примитивный вид деятельности, это все-таки деньги. Человек должен понимать, что он делает. Но у этих людей есть жажда заработать очень простым способом. Кирилл Казаков:

Я думаю, что сотен несколько долларов он может за одну поездку заработать. 10 % от суммы, да? Денис Шаман, заместитель начальника управления Следственного комитета Беларуси по г. Минску:

10-15 % от суммы. Мы социальный портрет посмотрели всех задержанных. Кирилл Казаков:

То есть если 50 тысяч, то это 5000 рублей. Денис Шаман:

Условно так. Только нужно понимать, что 90 % вот этих «обманутых» людей – это безработные молодые люди, которые только и занимаются, что ищут временные заработки в интернете. Алена Сырова:

Не девушки, молодые люди.

Денис Шаман:

Девушек не было. Девушки были задержаны, но это были именно, как они называют, логисты либо курьеры второго уровня, которые собирали с них денежки. А вот что касается тех, кто действительно заблуждался, то есть у нас случай в Минске, когда человек действительно нанялся работать, действительно сфотографировался, пришел, увидел, услышал наши разговоры, в том числе профилактические, понял, что случилось, и сам же на месте развернул, увидел деньги, вызвал милицию и сказал, что в этом участвовать не хочет. Вот тот человек заблуждался. А этот не заблуждался, это линия защиты у него. По каждому такому курьеру скрупулезно разбираемся. В отношении 12 таких курьеров уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. То есть если этот сотрудничает со следствием и считает, что он что-то там себе выиграет, наверное. Василий Шупляк, начальник отдела главного управления уголовного розыска МВД Беларуси:

Он же получает от логиста или от организатора инструкцию, как себя вести. Что надо кепку или шапку надевать, медицинскую маску надеть. Были люди из курьеров, которым говорили: «Постарайся не попадать под видеокамеры, которые расположены на жилых домах». Конечно, они понимают. Все они прекрасно понимают, что совершают преступление.