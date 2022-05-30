«Девушек не было». Сколько зарабатывает курьер телефонных мошенников и может ли ничего не подозревать?
Новости Беларуси. Тонкости расследования киберпреступлений. Только за 2 месяца в Беларуси заведено более 200 уголовных дел и нанесено ущерба на сумму более 3 миллионов. Почему на преступную удочку попадаются даже предупрежденные? Какие психологические приемы практикуют телефонные грабители? Эксперты по интернет-безопасности, правоохранители, жертвы и подозреваемые в ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Могут ли так обмануть человека, что он поверит, что просто перевозит грузы, и ничего не заподозрит?
Кирилл Казаков, СТВ:
И, самое главное, приезжает и говорит: «А я от следователя, дайте-ка мне денежку, пожалуйста».
Инга Сечко, профайлер, кандидат психологических наук:
Совершенно наивных и совершенно глупых не будут использовать в работе. Потому что это не такой уж примитивный вид деятельности, это все-таки деньги. Человек должен понимать, что он делает. Но у этих людей есть жажда заработать очень простым способом.
Кирилл Казаков:
Я думаю, что сотен несколько долларов он может за одну поездку заработать. 10 % от суммы, да?
Денис Шаман, заместитель начальника управления Следственного комитета Беларуси по г. Минску:
10-15 % от суммы. Мы социальный портрет посмотрели всех задержанных.
Кирилл Казаков:
То есть если 50 тысяч, то это 5000 рублей.
Денис Шаман:
Условно так. Только нужно понимать, что 90 % вот этих «обманутых» людей – это безработные молодые люди, которые только и занимаются, что ищут временные заработки в интернете.
Алена Сырова:
Не девушки, молодые люди.
Денис Шаман:
Девушек не было. Девушки были задержаны, но это были именно, как они называют, логисты либо курьеры второго уровня, которые собирали с них денежки. А вот что касается тех, кто действительно заблуждался, то есть у нас случай в Минске, когда человек действительно нанялся работать, действительно сфотографировался, пришел, увидел, услышал наши разговоры, в том числе профилактические, понял, что случилось, и сам же на месте развернул, увидел деньги, вызвал милицию и сказал, что в этом участвовать не хочет. Вот тот человек заблуждался.
А этот не заблуждался, это линия защиты у него. По каждому такому курьеру скрупулезно разбираемся. В отношении 12 таких курьеров уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. То есть если этот сотрудничает со следствием и считает, что он что-то там себе выиграет, наверное.
Василий Шупляк, начальник отдела главного управления уголовного розыска МВД Беларуси:
Он же получает от логиста или от организатора инструкцию, как себя вести. Что надо кепку или шапку надевать, медицинскую маску надеть. Были люди из курьеров, которым говорили: «Постарайся не попадать под видеокамеры, которые расположены на жилых домах». Конечно, они понимают. Все они прекрасно понимают, что совершают преступление.
Иван Судникович, заместитель начальника главного управления центрального аппарата Следственного комитета Беларуси:
Хотелось бы обратиться к курьерам, которые так подрабатывают и работают: со следственной точки зрения весь путь работы курьера от получения задания, прослеживания взаимодействия пострадавших и потом перевода денег свидетельствует о том, что он понимал. Что бы ни говорил курьер, как бы он ни заблуждался, со следственной точки зрения, если он этот путь проделал, он будет соучастником совершения преступления.
Кирилл Казаков:
Какая санкция статьи по его действиям?
Иван Судникович:
В зависимости от размера ущерба, будет определяться от организованной преступной группы, если это будет доказано. Может быть, например, это были два человека, которые объединились. Более 10 лет лишения свободы может быть.
Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Тут надо тогда сделать по-другому ремарку. Это не 10 %, это 10 лет.
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