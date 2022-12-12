«В медицине меньше всего нужно ЦТ». Как должен начинаться вуз для медика?

Новости Беларуси. Какие хронические проблемы есть в белорусской медицине? Хватает ли врачей в больницах? Врачи, представители Красного Креста и Генеральной прокуратуры разберут тему здравоохранения в Беларуси на площадке ток-шоу «По существу».

Алена Сырова, СТВ:

Мы говорим об образовании. В 2023 году студенты будут поступать по-новому, нормы изменились. Опять же, министр здравоохранения говорил, что этому несказанно рад. Юрий Леонидович, вспомните, как вы поступали, и сравните с теми новшествами, которые будут сейчас. На ваш взгляд, это качественный шаг вперед для того, чтобы ребята были отобранными, это будет гарантировать нам, что они будут целеустремленнее?

Юрий Горбач, заведующий кафедрой инфекционных болезней БелМАПО:

На самом деле ответ на этот вопрос очень интересный по той простой причине, потому что с того, как я поступал, уже два раза менялись требования и правила. Я поступал не по ЦТ. Поступал по тем внутренним экзаменам. С одной стороны, в этом есть плюсы и минусы. Плюсы всегда состоят в том, что ты идешь туда, куда хочешь, а не туда, куда можешь пройти. Это принципиальный разговор. Даже с учетом того, что сейчас шли туда, куда могли пройти, все равно мединституты держали огромные конкурсы всегда. Именно это показывает и престиж специальности в том числе. Хотя с другой стороны, я всегда говорю, что престижных специальностей на самом деле много. Кирилл Казаков:

В начале нулевых экономист тоже был престижной специальностью. Алена Сырова:

Престижная и высокооплачиваемая – это, наверное, все-таки синонимы. Юрий Горбач:

Не всегда.

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста, председатель Белорусской ассоциации врачей:

Наверное, я с вами соглашусь. Престижная и высокооплачиваемая – это, скорее всего, синонимы. Но понимаете, когда у старшекурсника, который уже сейчас окончит институт, даже шестой курс, когда мы уже имеем субординатору, мы понимаем, каким врачом мы станем. Вот спросите у студентов, какое количество из них хочет стать главным врачом, заместителем министра здравоохранения, начальником управления здравоохранения? Да никто руку не поднимет. Мы все идем для того, чтобы работать в полях. И вы знаете, я категорически не соглашусь с тем, что сейчас это просто дань профессии... Когда даже мне говорят, что у нас не хватает врачей, у нас не хватает квалифицированных кадров, все уехали, я иногда предлагаю: у вас есть семья, ребенок. Давайте вашего ребенка обучите, отправите в медицинский институт. Пусть он семь лет на голодном пайке с костями подмышкой (я утрирую, но это так), не видя света божьего, выучится, а потом несет колоссальную ответственность за жизнь и здоровье человека.