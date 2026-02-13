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МВД: интернет является основной площадкой для совершения наркопреступлений

13 февраля 2026 06:12
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Интернет сегодня – главная площадка для наркопреступлений и вовлечения граждан в криминальный бизнес, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявили в МВД.

МВД: интернет является основной площадкой для совершения наркопреступлений-2

Реклама наркомаркетов выглядит заманчиво: обещают быстрые и большие заработки без усилий, уверенность в полной безопасности, бонусы и премии за привлечение новых работников. Но за красивыми словами скрывается реальность: именно закладчики доставляют смертельные дозы потребителям, а организаторы остаются в тени, управляя процессами сбыта ради прибыли.

МВД: интернет является основной площадкой для совершения наркопреступлений-4

Андрей Кудрицкий, заместитель начальника ГУНИПТЛ МВД Беларуси:
Подразделениями по наркоконтролю ведется активная, целенаправленная работа в отношении всех преступных звеньев. Так, в прошлом году пресечена деятельность 39 интернет-магазинов по продаже наркотиков. Причем во всех случаях организаторами признавались не рядовые сбытчики, а лица, непосредственно управляющие интернет-магазинами. Кроме этого, привлечено к ответственности более 700 распространителей.

МВД напоминает, не надейтесь заработать быстрые и легкие незаконные деньги. Интернет помнит все. Любые действия в сети оставляют след.

Главный вывод простой: быстрые деньги в теневом бизнесе – это путь к тюремному сроку и разрушенным судьбам.

# Андрей Кудрицкий # МВД Беларуси # Наркотики

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