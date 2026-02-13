За счёт каких механизмов удалось совершить разворот от валюты к белорусскому рублю? Ответили в Нацбанке

В Национальном банке рассказали, за счет каких механизмов удалось совершить разворот от валютных сбережений к белорусскому рублю. Главный фактор – снижение инфляции и рост доверия населения. Если раньше граждане предпочитали хранить деньги в долларах или евро, то сегодня все чаще выбирают вклады в рублях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свою роль сыграла и процентная политика. Банки предложили более высокую доходность по долгосрочным депозитам – до 15 % годовых. Это стимулировало людей переводить средства в рубли и размещать их на срок более года. В результате, объем срочных вкладов за 2025 год вырос более чем на 40 %.

Хранить валюту в условиях глобальной инфляции не всегда выгодно, ведь доллар также теряет покупательную способность. Поэтому ставка сделана на укрепление рубля и создание привлекательных условий для сбережений. Итог очевиден: белорусский рубль становится все более востребованным инструментом накоплений, а доверие граждан к национальной валюте – ключевой результат проводимой политики.