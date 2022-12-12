«Им нужно устраивать свою жизнь». Чего не хватает молодым специалистам в медицине?

Новости Беларуси. Какие хронические проблемы есть в белорусской медицине? Хватает ли врачей в больницах? Врачи, представители Красного Креста и Генеральной прокуратуры разберут тему здравоохранения в Беларуси на площадке ток-шоу «По существу».
Новости Беларуси. Какие хронические проблемы есть в белорусской медицине? Хватает ли врачей в больницах? Врачи, представители Красного Креста и Генеральной прокуратуры разберут тему здравоохранения в Беларуси на площадке ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
А на случай «если», медиков у нас хватит?
Кирилл Казаков, СТВ:
У вас много молодых врачей?
Мария Голубева, врач-терапевт Минской районной клинической больницы:
Да.
Алена Сырова:
Не хватает врачей.
Кирилл Казаков:
Люди, которые приходят в профессию, они с чем приходят? Вот вы пришли, например, с чем?
Алена Сырова:
С какой целью?
Мария Голубева:
Мне нравилась медицина. Я хотела лечить. Дальше разбираться в этом, заниматься не только теоретической частью, но и практической.
Алена Сырова:
А что вас может заставить отказаться от мечты? Наверное, медицина была вашей мечтой.
Мария Голубева:
Я не задумывалась об этом.
Алена Сырова:
Маленькая зарплата, например? Отсутствие свободного времени?
Мария Голубева:
На данный момент меня все устраивает: и коллектив, и зарплата, и времени хватает. Я успеваю найти время и на личные какие-то встречи, и на работу, и на свои хобби.
Алена Сырова:
А чего, на ваш взгляд молодого специалиста, не хватает для того, чтобы молодежь оставалась, закреплялась или еще в большем объеме выбирала медицину?
Кирилл Казаков:
Здесь в прямом эфире куча руководства. Можно сказать все что угодно. Надеюсь, не уволят. Шучу.
Алена Сырова:
Чего не хватает?
Кирилл Казаков:
Ну чего? Оно же, действительно, как системные вещи. У нас, например, квартир не хватает. Это на самом деле во многих историях не хватает квартир. И для закрепления в сельской местности – это, наверное, такая проблема.
Елена Кроткова, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Мы разговариваем с молодежью, встречаемся и со студентами, и с молодежью. Потому что нас тоже интересует этот вопрос. Хочу вам сказать как бывший ректор, в медицину вообще идут самые умные, самые талантливые – они просто замечательные. Мы, конечно же, понимаем, что это наше будущее. И наше здоровье в их руках. Это уже не будущее, это реальность. По ответам молодых специалистов можно сделать такую градацию, все банально, вы все сами сказали: на первом месте стоит заработная плата, на втором стоит жилье. Их можно понять, потому что это молодые люди, им нужно устраивать свою жизнь. На третьем месте стоит профессиональный рост и возможность саморазвития.
Кирилл Казаков:
Смотрите, вопрос очень похожий. Он в тему вам. «Все нужно начинать с приема в вузы, раньше шли по призванию. Сейчас, чтобы получить престижное образование».
Елена Кроткова:
А четвертое, еще сказал наш молодой специалист, – это психологический климат в коллективе.
Алена Сырова:
Все от руководителя на местах зависит.
Елена Кроткова:
Ну не только от руководителя, вообще, в целом в коллективе. Как приняли молодого специалиста, как к нему отнеслись, какие условия создали.
Кирилл Казаков:
Мне кажется, коронавирус медиков так сплотил…
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