«Им нужно устраивать свою жизнь». Чего не хватает молодым специалистам в медицине?

Новости Беларуси. Какие хронические проблемы есть в белорусской медицине? Хватает ли врачей в больницах? Врачи, представители Красного Креста и Генеральной прокуратуры разберут тему здравоохранения в Беларуси на площадке ток-шоу «По существу».

Алена Сырова, СТВ:

А на случай «если», медиков у нас хватит? Кирилл Казаков, СТВ:

У вас много молодых врачей? Мария Голубева, врач-терапевт Минской районной клинической больницы:

Да. Алена Сырова:

Не хватает врачей. Кирилл Казаков:

Люди, которые приходят в профессию, они с чем приходят? Вот вы пришли, например, с чем? Алена Сырова:

С какой целью? Мария Голубева:

Мне нравилась медицина. Я хотела лечить. Дальше разбираться в этом, заниматься не только теоретической частью, но и практической. Алена Сырова:

А что вас может заставить отказаться от мечты? Наверное, медицина была вашей мечтой.

Мария Голубева:

Я не задумывалась об этом. Алена Сырова:

Маленькая зарплата, например? Отсутствие свободного времени? Мария Голубева:

На данный момент меня все устраивает: и коллектив, и зарплата, и времени хватает. Я успеваю найти время и на личные какие-то встречи, и на работу, и на свои хобби. Алена Сырова:

А чего, на ваш взгляд молодого специалиста, не хватает для того, чтобы молодежь оставалась, закреплялась или еще в большем объеме выбирала медицину? Кирилл Казаков:

Здесь в прямом эфире куча руководства. Можно сказать все что угодно. Надеюсь, не уволят. Шучу. Алена Сырова:

Чего не хватает? Кирилл Казаков:

Ну чего? Оно же, действительно, как системные вещи. У нас, например, квартир не хватает. Это на самом деле во многих историях не хватает квартир. И для закрепления в сельской местности – это, наверное, такая проблема.