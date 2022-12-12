«Здесь спокойно, здесь стабильно». Почему мигранты из Украины выбрали Беларусь для жизни?

Новости Беларуси. Мечтам свойственно сбываться. И семья Жураковских – тому подтверждение. Герои нашего сюжета восемь лет назад вместе с детьми переехали в Беларусь из Донецкой области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь у бывших мигрантов есть свое жилье, работа, белорусские паспорта и, самое главное, спокойная семейная жизнь. Почему они выбрали нашу страну и как живут сейчас? Узнавала наш корреспондент Анна Корольчук.

Денис Жураковский родился в Горловке Донецкой области. В 2014 году на территории поселка начались активные боевые действия. Как только услышали первые взрывы, сразу решили переезжать в Беларусь.

Денис Жураковский, уроженец Украины:

Люди душевные. Шли на помощь, навстречу. Помогали первое время одеждой, едой. В дальнейшем помогли с устройством в общежитие. Сбор документов для вида на жительство составил не больше двух недель. Это все было бесплатно, максимально быстро и лояльно.

Сейчас Денис работает массажистом в хоккейном клубе «Металлург», условиями и зарплатой доволен. На момент переезда у Жураковских было двое детей. Пять лет назад в Беларуси родилась дочка. После пополнения как многодетная семья они получили квартиру.

Ирина Жураковская, уроженка Украины:

Здесь спокойно, здесь стабильно. Здесь платят зарплату, здесь дают квартиры. У нас в Украине очень проблематично так получить жилье. Не знаю, может, там, в столице, строят и строят, потому что люди едут и едут. Так, вообще, чтобы стать на очередь и за такой короткий срок получить – это нереально. Когда мы здесь получили квартиру, мы просто были в восторге.