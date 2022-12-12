Если есть деньги, сделают без очереди. Почему люди так долго ждут операции с протезами?

Новости Беларуси. Какие хронические проблемы есть в белорусской медицине? Хватает ли врачей в больницах? Врачи, представители Красного Креста и Генеральной прокуратуры разберут тему здравоохранения в Беларуси на площадке ток-шоу «По существу».

Алена Сырова, СТВ:

Когда мы говорим об экспорте в любой сфере, будь то сельское хозяйство, промышленность и даже медицина, и Президент очень часто ставит этот вопрос: а что у нас? Что для нас самих, не в ущерб ли это нашим соотечественникам?

Наталья Саевич, главный врач 3-й городской клинической больницы им. Е.В. Клумова:

Нет, конечно, это не в ущерб. Если взять офтальмологию, очередность. Чтобы сделать операцию катаракта (это плановая операция), человек должен просто иметь пакет анализов, которые дает поликлиника. Это 10 дней, максимум – три недели. Это то, что ожидает пациент, чтобы попасть к нам на оперативное лечение. Алена Сырова:

Что скажет прокуратура?

Вячеслав Демидович, заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры Беларуси:

Дай бог, чтобы оно так было во всех отраслях медицины и медпомощи. Одна из тем проверок была очередь и самопомощь по эндопротезированию крупных суставов: коленные и тазобедренные суставы. Сегодня в стране на очереди ожидающих эту операцию стоит более 26 тысяч лиц. Понятно, что в ходе этой проверки нашли много нареканий с точки зрения учета, где-то он не велся, люди не уведомлялись. Числились люди, которые уже умерли. Люди, которым помощь уже была оказана. Но самое главное – это справедливость и справедливое отношение к человеку. Если, например, в одной из областей очередь на бесплатную операцию по замене суставов длится годами, но при условии, если ты покупаешь (то если у тебя есть деньги, ты обеспеченный) протез импортный, тебе операцию делают вне очереди. Практически большинство из внеочередных в этой области было проведено с использованием импортных протезов, которые люди покупают самостоятельно. Поэтому в таких случаях вопрос: гарантировано ли оказание помощи, люди в равных условиях находятся или нет?