В Мядельском районе 16 предпринимателей перешли в юрлица по бесшовному механизму

Масштабировать бизнес, при этом сохранить все права индивидуального предпринимателя. В Мядельском районе 16 субъектов хозяйствования перешли в статус юридического лица по так называемому бесшовному механизму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дело в том, что к началу 2026 года ИП, чей вид деятельности стал запрещенным, должны были прекратить работу либо перерегистрировать бизнес в коммерческую организацию. Новый механизм расширяет возможности для развития, а также увеличивает список разрешенных видов деятельности. Процедура позволяет предпринимателям вести свое дело в новом статусе с минимальными затратами на реорганизацию.

Елена Олькович, учредитель торговой организации:

Надо было перестраиваться. И, как всегда, мы в первых рядах. Поскольку были первыми, опыта не было, то мы все-таки были несколько закрыты. Потом открылись, все переписали, все подали документы. Была приобретена программная касса. И это был наш бесшовный переход.

Светлана Русак, начальник отдела экономики Мядельского райисполкома:

Данная процедура позволяет индивидуальным предпринимателям перейти в юридическое лицо, приобрести статус юридического лица. Это позволяет расширить свой бизнес, увеличить количество наемных работников, также количество субъектов.

Процесс бесшовного механизма запущен в июле 2024 года. С начала 2026-го ИП запрещено заниматься общим строительством зданий, прокладкой трубопроводов, оптовой торговлей, а также деятельностью в области электросвязи.