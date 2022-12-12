«Чувствуете агульную млявасць і абыякавасць да жыцця – да». Можно ли вызывать скорую с температурой 37,2?

Новости Беларуси. Какие хронические проблемы есть в белорусской медицине? Хватает ли врачей в больницах? Врачи, представители Красного Креста и Генеральной прокуратуры разберут тему здравоохранения в Беларуси на площадке ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

Скажу парадоксальную ситуацию: медики говорят, что пока 38 не случится, не звоните. А вот это любимое мужское 37,2 – это куда делось? Когда звонить-то?

Юрий Горбач, заведующий кафедрой инфекционных болезней БелМАПО:

Интересный вопрос, позвольте, отвечу на него очень неинтересно. Температура до 37,2 вечером с 5 до 9 часов – это вариант нормы. Поэтому, на самом деле, в это время самая высокая температура человеческого тела. И, наоборот, с 5 до 9 часов утра самая низкая температура человеческого тела, когда это как раз не является вариантом нормы. Поэтому если любимая мужская температура возникает на фоне одного грамма парацетамола и держится на фоне этого грамма, то понятно, что в реалиях она «немножко» выше. Если эта температурка, которая возникает, вы ее чувствуете, чувствуете агульную млявасць і абыякавасць да жыцця – да, пожалуйста. Но это не является экстренной ситуацией. И мы с глубокого детства знаем, как это лечится.

Алена Сырова, СТВ:

Мария Дмитриевна, вы, наверное, сталкиваетесь с тем, что к вам и с 37,2 приходят, и с 37,5 приходят. Кирилл Казаков:

И когда 35,3 – упадок сил тоже.

Мария Голубева, врач-терапевт Минской районной клинической больницы:

Я работаю в стационаре. Они, скорее, приезжают, когда пневмония. Они долго не обращались или не лечились. Алена Сырова:

Вместе с тем, что вы можете сказать как врач-практик? Сейчас обстановка сложная, нормальная, не такая страшная, как два года назад? Мария Голубева:

Обстановка непростая. Идет рост респираторных заболеваний. Это отмечается и в нашем отделении терапевтического профиля. Кирилл Казаков:

Просто мы перестали видеть людей в масках на улицах и спокойнее стало. Это уже серьезная история. То есть ничего проще не стало?