«Чувствуете агульную млявасць і абыякавасць да жыцця – да». Можно ли вызывать скорую с температурой 37,2?

Новости Беларуси. Какие хронические проблемы есть в белорусской медицине? Хватает ли врачей в больницах? Врачи, представители Красного Креста и Генеральной прокуратуры разберут тему здравоохранения в Беларуси на площадке ток-шоу «По существу».
Новости Беларуси. Какие хронические проблемы есть в белорусской медицине? Хватает ли врачей в больницах? Врачи, представители Красного Креста и Генеральной прокуратуры разберут тему здравоохранения в Беларуси на площадке ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Скажу парадоксальную ситуацию: медики говорят, что пока 38 не случится, не звоните. А вот это любимое мужское 37,2 – это куда делось? Когда звонить-то?
Юрий Горбач, заведующий кафедрой инфекционных болезней БелМАПО:
Интересный вопрос, позвольте, отвечу на него очень неинтересно. Температура до 37,2 вечером с 5 до 9 часов – это вариант нормы. Поэтому, на самом деле, в это время самая высокая температура человеческого тела. И, наоборот, с 5 до 9 часов утра самая низкая температура человеческого тела, когда это как раз не является вариантом нормы. Поэтому если любимая мужская температура возникает на фоне одного грамма парацетамола и держится на фоне этого грамма, то понятно, что в реалиях она «немножко» выше. Если эта температурка, которая возникает, вы ее чувствуете, чувствуете агульную млявасць і абыякавасць да жыцця – да, пожалуйста. Но это не является экстренной ситуацией. И мы с глубокого детства знаем, как это лечится.
Алена Сырова, СТВ:
Мария Дмитриевна, вы, наверное, сталкиваетесь с тем, что к вам и с 37,2 приходят, и с 37,5 приходят.
Кирилл Казаков:
И когда 35,3 – упадок сил тоже.
Мария Голубева, врач-терапевт Минской районной клинической больницы:
Я работаю в стационаре. Они, скорее, приезжают, когда пневмония. Они долго не обращались или не лечились.
Алена Сырова:
Вместе с тем, что вы можете сказать как врач-практик? Сейчас обстановка сложная, нормальная, не такая страшная, как два года назад?
Мария Голубева:
Обстановка непростая. Идет рост респираторных заболеваний. Это отмечается и в нашем отделении терапевтического профиля.
Кирилл Казаков:
Просто мы перестали видеть людей в масках на улицах и спокойнее стало. Это уже серьезная история. То есть ничего проще не стало?
Елена Кроткова, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Ничего не проще. Тридемия – это значит, что у нас еще и третий возбудитель. А учитывая, что коронавирус ослабел, а вирусы не могут не занять это место. Респираторные вирусы для детей – это респираторно-синцитиальный вирус, аденовирус и ряд других вирусов. Они тоже уже набирают силу. Рост ОРИ сложно дифференцировать. Но здесь я хочу успокоить наше население, что паниковать не стоит. Нужно соблюдать те меры, которые описаны в наших памятках, опубликованных, разработанных Минздравом. А что касается стационаров. В том числе с помощью ковида мы хорошо оснастились кислородным оборудованием, есть запас кислорода и достаточное количество аппаратов ИВЛ, и кислородных установок. То есть кислородное хозяйство в полном порядке, лекарства у нас есть. Мы хорошо провакцинировались. И нужно сказать, что население относительно спокойно уже с опытом ковида к этому отнеслось, проявило активность. Около 40 % населения провакцинировано от гриппа. Как раз в структуре этой вакцины есть те разновидности, которые у нас теперь превалируют.
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