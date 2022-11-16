«В любой войне погибают лучшие». О какой чёрной шутке Азарёнок никогда не говорит гостям своего стрима?

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». Вместе с экспертами обсудим положение дел на фронте, ход специальной военной операции и провокации Третьей мировой. В гостях политолог Андрей Лазуткин и военный корреспондент интернет-издания Readovka Григорий Березецкий. Андрей Лазуткин, политолог:

В любой войне тоже, к сожалению, погибают лучшие, надо это понимать. И те, кто сегодня там, надо на них смотреть с уважением как минимум. Со Стремоусовым мы общались, а сегодня с нами его нет. Люди уходят, и не самые, мягко говоря, плохие.

Григорий Азаренок, СТВ:

К сожалению, родилась у меня в голове такая черная шутка. Я никогда не называю ее своим гостям. На моем стриме были Журавко, Дугина и Стремоусов. Как мне теперь еще кого-то приглашать? Вот такой черный юмор. Андрей Лазуткин:

Это же не потому что вы их всех собрали. Там довольно ограниченная линейка людей, которая с прессой общается. Не второй эшелон, не те, кто в Москве сидят на передачах, ток-шоу, мы выдергиваем тех, кто там, на фронте, на передовой. А таких людей всегда меньше. Еще меньше тех, кто конкретно с вами захочет общаться, потому что кто-то занят, кто-то имеет еще какие-то причины свои. Я считаю, если бы больше было этих людей, мы бы больше их и показывали. А так их не хватает. И Дугина была там, и Журавко попал под обстрел в Херсоне. Григорий Азаренок:

Не под обстрел, а под целенаправленный выстрел HIMARS. Это как снайперский.