«В любой войне погибают лучшие». О какой чёрной шутке Азарёнок никогда не говорит гостям своего стрима?
Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». Вместе с экспертами обсудим положение дел на фронте, ход специальной военной операции и провокации Третьей мировой. В гостях политолог Андрей Лазуткин и военный корреспондент интернет-издания Readovka Григорий Березецкий.
Андрей Лазуткин, политолог:
В любой войне тоже, к сожалению, погибают лучшие, надо это понимать. И те, кто сегодня там, надо на них смотреть с уважением как минимум. Со Стремоусовым мы общались, а сегодня с нами его нет. Люди уходят, и не самые, мягко говоря, плохие.
Григорий Азаренок, СТВ:
К сожалению, родилась у меня в голове такая черная шутка. Я никогда не называю ее своим гостям. На моем стриме были Журавко, Дугина и Стремоусов. Как мне теперь еще кого-то приглашать? Вот такой черный юмор.
Андрей Лазуткин:
Это же не потому что вы их всех собрали. Там довольно ограниченная линейка людей, которая с прессой общается. Не второй эшелон, не те, кто в Москве сидят на передачах, ток-шоу, мы выдергиваем тех, кто там, на фронте, на передовой. А таких людей всегда меньше. Еще меньше тех, кто конкретно с вами захочет общаться, потому что кто-то занят, кто-то имеет еще какие-то причины свои. Я считаю, если бы больше было этих людей, мы бы больше их и показывали. А так их не хватает. И Дугина была там, и Журавко попал под обстрел в Херсоне.
Григорий Азаренок:
Не под обстрел, а под целенаправленный выстрел HIMARS. Это как снайперский.
Андрей Лазуткин:
И Стремоусов погиб в ДТП, как говорят. Поэтому за ними охотятся. Не из-за того, что они занимают какую-то высокую должность, а потому что они публичные. Когда вы убьете обычного офицера, никто про это не узнает, а когда украинцы убьют кого-то из них, то это вызывает широкий резонанс. В этом логика терроризма, то есть они занимаются террором. Россия такого не делает. Когда Зеленский приезжает в Херсон, например, сложно ли по нему ударить ракетой или по его приближенным? Наверное, несложно, но этого все-таки не делают, потому что чем мы тогда от них отличаемся, если мы применяем их же методы?
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