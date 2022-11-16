Лазуткин о Вячорке: «Франциска не любили конкуренты по опасному бизнесу»

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». Вместе с экспертами обсудим положение дел на фронте, ход специальной военной операции и провокации Третьей мировой. В гостях политолог Андрей Лазуткин и военный корреспондент интернет-издания Readovka Григорий Березецкий. Григорий Азаренок, СТВ:

Новый поход на Франака удастся или он будет бессменным, бессмертным грантодержатеелем?

Андрей Лазуткин, политолог:

Мы с вами уже как-то обсуждали, что Франциск Валентинович – парень талантливый в плане контроля по удержанию власти. На самом деле это очень непростая задача, потому что там и наркоманы работают, и люди неуравновешенные, люди с некими безумными амбициями. Те, кто ничего не знает о том, как политика устроена даже с той стороны. Франциску Валентиновичу надо всеми ими как-то руководить, еще сгребать под себя. Понятно, что ему лично они бы так не подчинялись, для этого есть Тихановская как более нейтральная фигура. Она за все хорошее, а за какие-то косяки отвечает сам Франциск. Конечно, такое разделение труда тоже небезграничное, есть некий предел. Его не сильно любили до этих событий в оппозиции, он был парень амбициозный, они держали под собой «Радио Свободу». Это нарезание денег, самые жирные зарплаты были там. Григорий Азаренок:

Напомним, вроде 4 000 долларов за июль.