В каждой социальной сети своя целевая аудитория. Где ремесленнику продвигать свой товар?
По мнению большинства людей хобби – это любимое дело человека, на котором он в основном не зарабатывает, а занимается собственной реализацией. При этом списывать увлечения со счетов, когда речь идет о заработке, не стоит. О том, как монетизировать хобби и на какой доход можно рассчитывать, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
У меня вопрос к девушкам-ремесленникам. Какая социальная сеть или какой способ продвижения вашей продукции сегодня вы считаете самым эффективным? Это сарафанное радио, где вы рекламируете себя, на каких площадках? Как находят вас потенциальные заказчики, Марина?
Марина Желток, мастерит изделия из эпоксидной смолы:
Наверное, самое основное, по крайней мере, у меня – это Instagram, Kufar, выставочные ярмарки тоже. Особенно, когда предпраздничная продажа, то очень много покупателей, которые хотят купить какой-то необычный подарок ручной работы. Очень много находится людей, которым нравится.
Наталья Надольская:
Трудно вообще продвигать свой труд, Юля?
Юлия Ракель, дизайнер интерьерных кукол:
Сначала было трудно. Сначала казалось – этот синдром самозванца, что я ничего не умею, мне кажется, что ничего не добьюсь. Мне было интересно, чем это все закончится, правда. Я думала, что если я это попробую перебороть и это, может, и с этим справлюсь. Так потихонечку стала продвигаться, стали узнавать.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Как вы стали продвигаться, просто постили где-то в соцсетях фотографии?
Юлия Ракель:
Да, я завела себе специально блог в Instagram, фотографировала свои изделия, просто показывала. Потом завела этот аккаунт, как бизнес-аккаунт, стала продвигать его. Сарафанное радио тоже очень хорошо помогало. На первых именно сарафанное радио выручало, тот же Kufar. Стали люди потихонечку узнавать. Кто-то стал советовать, люди стали просто подтягиваться. Так уже подтянулось 3 500 человек.
Алеся Лакина:
Выставки, конкурсы – где-то участвуете?
Юлия Ракель:
Редко, мне больше нравится работать на заказ. Мне нравятся идеи людей, их полет фантазии. То есть мне интересно узнавать других людей, поэтому мне больше нравится выполнять какие-то заказные работы.
Наталья Надольская:
Алена, вы во многих нишах успели поработать. Что вы знаете о синдроме самозванца, как выбираете нишу, куда можно применить свои творческие способности?
Алена Розум, уверена, что любое хобби можно монетизировать:
Вообще, я работаю на разных площадках. Считается, что Instagram – это более современная социальная сеть, где можно продвигать. На самом деле в каждой сети есть своя какая-то целевая аудитория, даже те самые «Одноклассники». Потому что у меня есть всюду страницы и не одна далеко – в «Одноклассниках», «Вконтакте», Instagram, Facebook, так же каналы в Telegram и других мессенджерах. Поэтому всюду есть свои клиенты, своя целевая аудитория. Самое главное – это гореть этим делом. Когда от тебя идет энергия, и люди идут больше на людей.
Читайте также:
«В помощь начинающим ремесленникам». Куда обратиться, чтобы получить субсидию на развитие деятельности?
Вяжет, печет торты и пишет картины. Можно ли заработать на хобби, чтобы содержать семью?
10% таланта, все остальное – работа. Как обучиться ремесленной деятельности?