В каждой социальной сети своя целевая аудитория. Где ремесленнику продвигать свой товар?

По мнению большинства людей хобби – это любимое дело человека, на котором он в основном не зарабатывает, а занимается собственной реализацией. При этом списывать увлечения со счетов, когда речь идет о заработке, не стоит. О том, как монетизировать хобби и на какой доход можно рассчитывать, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

У меня вопрос к девушкам-ремесленникам. Какая социальная сеть или какой способ продвижения вашей продукции сегодня вы считаете самым эффективным? Это сарафанное радио, где вы рекламируете себя, на каких площадках? Как находят вас потенциальные заказчики, Марина?

Марина Желток, мастерит изделия из эпоксидной смолы:

Наверное, самое основное, по крайней мере, у меня – это Instagram, Kufar, выставочные ярмарки тоже. Особенно, когда предпраздничная продажа, то очень много покупателей, которые хотят купить какой-то необычный подарок ручной работы. Очень много находится людей, которым нравится. Наталья Надольская:

Трудно вообще продвигать свой труд, Юля?

Юлия Ракель, дизайнер интерьерных кукол:

Сначала было трудно. Сначала казалось – этот синдром самозванца, что я ничего не умею, мне кажется, что ничего не добьюсь. Мне было интересно, чем это все закончится, правда. Я думала, что если я это попробую перебороть и это, может, и с этим справлюсь. Так потихонечку стала продвигаться, стали узнавать. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Как вы стали продвигаться, просто постили где-то в соцсетях фотографии? Юлия Ракель:

Да, я завела себе специально блог в Instagram, фотографировала свои изделия, просто показывала. Потом завела этот аккаунт, как бизнес-аккаунт, стала продвигать его. Сарафанное радио тоже очень хорошо помогало. На первых именно сарафанное радио выручало, тот же Kufar. Стали люди потихонечку узнавать. Кто-то стал советовать, люди стали просто подтягиваться. Так уже подтянулось 3 500 человек.