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В каждой социальной сети своя целевая аудитория. Где ремесленнику продвигать свой товар?

16 ноября 2022 19:45
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По мнению большинства людей хобби – это любимое дело человека, на котором он в основном не зарабатывает, а занимается собственной реализацией. При этом списывать увлечения со счетов, когда речь идет о заработке, не стоит. О том, как монетизировать хобби и на какой доход можно рассчитывать, поговорили в ток-шоу «Точки над i».  

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:  
У меня вопрос к девушкам-ремесленникам. Какая социальная сеть или какой способ продвижения вашей продукции сегодня вы считаете самым эффективным? Это сарафанное радио, где вы рекламируете себя, на каких площадках? Как находят вас потенциальные заказчики, Марина?  

В каждой социальной сети своя целевая аудитория. Где ремесленнику продвигать свой товар?-1

Марина Желток, мастерит изделия из эпоксидной смолы:  
Наверное, самое основное, по крайней мере, у меня – это Instagram, Kufar, выставочные ярмарки тоже. Особенно, когда предпраздничная продажа, то очень много покупателей, которые хотят купить какой-то необычный подарок ручной работы. Очень много находится людей, которым нравится.  

Наталья Надольская:  
Трудно вообще продвигать свой труд, Юля?  

В каждой социальной сети своя целевая аудитория. Где ремесленнику продвигать свой товар?-4

Юлия Ракель, дизайнер интерьерных кукол:  
Сначала было трудно. Сначала казалось – этот синдром самозванца, что я ничего не умею, мне кажется, что ничего не добьюсь. Мне было интересно, чем это все закончится, правда. Я думала, что если я это попробую перебороть и это, может, и с этим справлюсь. Так потихонечку стала продвигаться, стали узнавать.  

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:  
Как вы стали продвигаться, просто постили где-то в соцсетях фотографии?  

Юлия Ракель:  
Да, я завела себе специально блог в Instagram, фотографировала свои изделия, просто показывала. Потом завела этот аккаунт, как бизнес-аккаунт, стала продвигать его. Сарафанное радио тоже очень хорошо помогало. На первых именно сарафанное радио выручало, тот же Kufar. Стали люди потихонечку узнавать. Кто-то стал советовать, люди стали просто подтягиваться. Так уже подтянулось 3 500 человек.  

В каждой социальной сети своя целевая аудитория. Где ремесленнику продвигать свой товар?-7

Алеся Лакина:  
Выставки, конкурсы – где-то участвуете?  

Юлия Ракель:  
Редко, мне больше нравится работать на заказ. Мне нравятся идеи людей, их полет фантазии. То есть мне интересно узнавать других людей, поэтому мне больше нравится выполнять какие-то заказные работы.  

Наталья Надольская:  
Алена, вы во многих нишах успели поработать. Что вы знаете о синдроме самозванца, как выбираете нишу, куда можно применить свои творческие способности?  

В каждой социальной сети своя целевая аудитория. Где ремесленнику продвигать свой товар?-10

Алена Розум, уверена, что любое хобби можно монетизировать:  
Вообще, я работаю на разных площадках. Считается, что Instagram – это более современная социальная сеть, где можно продвигать. На самом деле в каждой сети есть своя какая-то целевая аудитория, даже те самые «Одноклассники». Потому что у меня есть всюду страницы и не одна далеко – в «Одноклассниках», «Вконтакте», Instagram, Facebook, так же каналы в Telegram и других мессенджерах. Поэтому всюду есть свои клиенты, своя целевая аудитория. Самое главное – это гореть этим делом. Когда от тебя идет энергия, и люди идут больше на людей.  

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# Торговля # общество # Наталья Надольская # Марина Желток # Юлия Ракель # Алеся Лакина # Алена Розум # Фотофакт

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