Белорусский милиционер в свой выходной пошёл за грибами и задержал наркокурьера

Новости Беларуси. Необычная история случилась в пригороде Гродно. Милиционер в свой выходной отправился за грибами, а в итоге улов стал куда серьезнее – выследил наркокурьера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Молодой человек помог задержать преступника. И это не впервые, когда парень проявляет героизм. Все подробности в репортаже Галины Буро.

Анджей Глебович, милиционер-водитель оперативно-дежурной службы Ленинского РОВД Гродно:

Вот он, буквально в метрах 50 от меня был, и я очень хорошо видел, чем он там занимался.

Тогда он был не по форме, и с настроем на тихую охоту в свой выходной. Но поход за грибами для Анджея Глебовича превратился в погоню за злоумышленником. На выходе из леса опытный глаз молодого человека заметил подозрительного мужчину, который вел себя явно не как грибник.

Анджей Глебович:

Подозрение он вызвал в том, что клал непонятно что (я не видел, что он клал), после чего фотографировал. Он сел в автомобиль, приехал в другое место, там начал делать то же самое – что-то клал возле камня, возле дерева и фотографировал. А я, как говорится, преследовал, так, чтобы меня никто не видел.

Что прячет мужчина, Анджей понял сразу – это поведение типичного закладчика наркотиков, иначе говоря, курьера, который доставляет оплаченную дозу в нужное клиенту место, делает тайник. Подозреваемый сел в машину и направился в сторону города, не догадываясь, что за ним идет слежка.

Галина Буро, корреспондент:

Анджей ехал за машиной подозреваемого и все это время был на связи с коллегами. Он оперативно сообщал, куда поворачивает автомобиль, что проезжает, куда направляется. И к тому моменту, когда машина злоумышленника остановилась, ее уже встречал наряд милиции.

Задержанный мужчина – 30-летний житель Минского района. Сотрудники наркоконтроля обнаружили у подозреваемого запрещенные вещества и при себе, и дома.

Андрей Кудрицкий, начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Гродненского облисполкома:

У него изъято свыше 370 граммов пара-метилэфедрона, гашиша и марихуаны. Следственным комитетом в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Санкции которого предусматривают до 15 лет лишения свободы.

На счету Анджея Глебовича такое задержание не первое. А ведь по должности он милиционер-водитель. И это не входит в его обязанности. Но он не раз проявил наблюдательность и храбрость. Даже в свои выходные. То по приметам узнает грабителя магазинов, то голыми руками обезвредит пьяного, который на улице стреляет в воздух из оружия, то вынесет двоих людей с пожара. В отделе про него говорят: он просто неравнодушный.