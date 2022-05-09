В лесу и с квестами в землянках. На Щучинщине отмечают День Победы по-партизански

Новости Беларуси. Большой вклад в Победу внесло партизанское движение – историки еще называют это явление психологической войной, когда не только бойцы Красной армии боролись с фашистами, но открылся еще и стихийный народный фронт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Против такого сопротивления у гитлеровцев точно не было шансов выстоять. Так, ровно 80 лет назад в Щучинском районе был образован партизанский отряд «Орлянский». Много местных жителей – это потомки тех партизан, которые несмотря на юный или пожилой возраст, были вынуждены взять в руки оружие и защищать свою родину. Памятную дату отметили рядом с музеем-землянкой. Репортаж Галины Буро.

Галина Буро, корреспондент:

В годы войны партизанское соединение Щучинской зоны насчитывало четыре бригады, а это больше 3 000 человек. Рядом с деревней Зачепичи сохранилась оригинальная партизанская землянка, сегодня в ней музей.

Ровно 80 лет с момента образования партизанского отряда «Орлянский». Память сохраняют местные жители – здесь практически у каждого в роду партизанская история. Дедушка Андрея Шкиндерова Владимир Гриц видел своими глазами, как фашисты расстреляли его маму, в 14 лет мальчик пошел в партизаны. Свои подростковые воспоминания о войне передал детям и внукам.

Андрей Шкиндеров, заместитель председателя Щучинского райисполкома:

Никому не пожелаешь то, что он действительно испытал. Именно в этих местах. Чувства переполняют, накатывают слезы. Мы начинаем забывать, как это было, что происходило, а вот такие мероприятия и вот такие места позволяют нам это вспоминать и делать все, чтобы этого не повторилось.

На митинг вносят воссозданное боевое знамя партизанского отряда «Орлянский». Момент знаковый для всех, ведь даже местная школа носит имя командира Степана Шупени.

Оксана Крупица, ученица Орлевской средней школы имени С. П. Шупени:

Сама я родом из Зачепич, из этого партизанского края. Очень красивый. Я очень довольна, что родилась именно на этой земле. Здесь воевали мои родные, мои деды, прадеды, моя бабушка, прабабушка. Потому что, как наш Президент сказал, народ, который не знает свою историю, обречен на ее повторение. И это, действительно, так, мы все должны помнить. Это наше святое.

В программе праздничного дня – работа партизанской школы, солдатская кухня и песни военных лет. Прочувствовать до мурашек по коже атмосферу партизанской жизни – для детей квест-игра с элементами военной реконструкции.

Вось хлопчык прыйшоў, не благі такі, мой васпітаннік, просіцца ў партызанскі атрад.