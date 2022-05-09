Легендарный танк, ярмарки, кулинарные изыски. Как праздничный Минск встречает жителей и гостей?

Новости Беларуси. В каждом городе, в каждом районе подготовлена насыщенная программа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как мы уже отмечали, только в Минске 9 мая запланировано более сотни мероприятий. Многие из них стартовали задолго до праздничной даты. Сегодня для жителей и гостей города подготовили много сюрпризов. Что же стоит взять на заметку и посетить – готова рассказать Кристина Сущеня.

Кристина Сущеня, корреспондент:

Праздничный Минск уже просыпается. Например, здесь, у стелы «Минск – город-герой» людей очень много. Здесь развернулась выставка военной техники. Что интересно, образцы как современной, так и ретро. Мы узнали, что они чередуются. Отрадно, что подрастающее поколение очень активно интересуется: детки фотографируются, задают вопросы. Конечно, интересно все пощупать самому. Но больше мы хотим узнать у Дениса. Сегодня очень много здесь детей. Как давно открылась выставка?

Денис Зевалич, начальник лаборатории кафедры устройства и эксплуатации бронетанкового вооружения:

Выставка открылась 7 мая. Каждый день здесь много людей. Кристина Сущеня:

Каждый день? Денис Зевалич:

Каждый день. Кристина Сущеня:

Дети задают какие-то вопросы? Денис Зевалич:

Конечно, задают, больше всего к танку этому подходят.

Кристина Сущеня:

Естественно, поэтому мы тут и стоим. Легендарный танк Т-34-85, единственный ходовой экземпляр в музее. Давайте расскажем про экипаж, 5 человек – кто это? Денис Зевалич:

Командир, наводчик, заряжающий, стрелок-радист, механик-водитель. Кристина Сущеня:

Давайте еще про надпись расскажем. Денис Зевалич:

Дети интересуются, что означает эта надпись «Червонный», стрелочка, буква «Л», №145. Вообще, это музейный экспонат, он символизирует собой первый танк, который освобождал Минск. «Червонный» означает прозвище командира танка Дмитрия Фроликова. Буква «Л» – первая буква фамилии командира бригады, который руководил освобождением Минска, полковника Лосика. А цифра «145» – башенный номер танка. Кристина Сущеня:

Теперь только осталось пригласить наших зрителей прийти сюда, но еще последний вопрос. Вы не разрешаете забираться внутрь этого экспоната? Денис Зевалич:

Да, пока нельзя, разберут потому что.

Кристина Сущеня:

Получается, что красной нитью проходит мысль: прививать грамотные ценности подрастающему поколению. И, конечно, тема Года исторической памяти. Все тематические площадки взаимосвязаны. Куда я советую сегодня отправиться – это Дворец спорта. Здесь недалеко. Мы когда ехали мимо него, там людей уже было много. Готовятся к тому, чтобы принять гостей, но официально программа стартует в 12 часов и завершится в 23 вечера. Программа называется «Мы помним. Мы гордимся». Концерт. Никуда без традиционной ярмарки и шашлыков. Все это можно найти у Дворца спорта. Еще одна локация – зона от Дворца спорта до стелы «Минск – город-герой». Здесь пройдет квест «Школа молодого бойца». Что интересного будет на пути? Например, можно будет прогуляться по партизанской стоянке или побывать на площадке «Солдатский привал». Не обойдется без песен военных лет. Советую обязательно посетить парк Победы. Выставка военной техники заслуживает того, чтобы сюда прийти. Обещают тематические площадки, например, от ГАИ.