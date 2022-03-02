В Крупской библиотеке к юбилею Савицкого открыли выставку. Там можно изучить биографию художника

Новости Беларуси. В Крупской районной библиотеке имени Янки Купалы открылась экспозиция, посвященная 100-летнему юбилею народного художника СССР и БССР Михаила Савицкого, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Выставка проходит в рамках Года исторической памяти.
На экспозиции представлены свыше 10 биографических и художественных книг, на страницах которых можно познакомиться с жизнью и творчеством талантливого живописца. Это фотографии картин, биографии, а также интересные факты. К слову, Михаил Савицкий написал свыше 200 картин. Главная тема в его произведениях – Великая Отечественная война. Например, серия из 16 произведений под названием «Цифры на сердце» раскрывает тему фашизма.
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Наталья Куприянова, директор Крупской районной библиотеки имени Янки Купалы:
Выстава наша карыстаецца попытам у чытачоў горада Крупкі. І мы з задавальненнем праводзім тут сустрэчы з моладдзю і знаёмім іх з экспанатамі, прадстаўленымі на гэтай выставе. Выстава ў нас аформлена і працуе з 12 лютага і будзе працаваць да канца года.