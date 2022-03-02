Прямой эфир

В Крупской библиотеке к юбилею Савицкого открыли выставку. Там можно изучить биографию художника

02 марта 2022 13:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Крупской районной библиотеке имени Янки Купалы открылась экспозиция, посвященная 100-летнему юбилею народного художника СССР и БССР Михаила Савицкого, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Выставка проходит в рамках Года исторической памяти.

В Крупской библиотеке к юбилею Савицкого открыли выставку. Там можно изучить биографию художника-1

На экспозиции представлены свыше 10 биографических и художественных книг, на страницах которых можно познакомиться с жизнью и творчеством талантливого живописца. Это фотографии картин, биографии, а также интересные факты. К слову, Михаил Савицкий написал свыше 200 картин. Главная тема в его произведениях – Великая Отечественная война. Например, серия из 16 произведений под названием «Цифры на сердце» раскрывает тему фашизма.

«Он был первопроходцем». Как тема Чернобыля принесла художнику золотую медаль Академии художеств? Читайте здесь.

В Крупской библиотеке к юбилею Савицкого открыли выставку. Там можно изучить биографию художника-4

Наталья Куприянова, директор Крупской районной библиотеки имени Янки Купалы:
Выстава наша карыстаецца попытам у чытачоў горада Крупкі. І мы з задавальненнем праводзім тут сустрэчы з моладдзю і знаёмім іх з экспанатамі, прадстаўленымі на гэтай выставе. Выстава ў нас аформлена і працуе з 12 лютага і будзе працаваць да канца года.

В Крупской библиотеке к юбилею Савицкого открыли выставку. Там можно изучить биографию художника-7

Также рядом представлена еще одна выставка под названием «Прочитай книгу о войне». Здесь находятся произведения о событиях Великой Отечественной войны.

Читайте также:

Пережил войну и концлагерь. Рассказываем о творчестве белорусского художника Михаила Савицкого

«Его нужно почувствовать». В преддверии 100-летия Савицкого вспоминаем главные работы мастера

Он объединил религию и идею отрицания бога. Чем Мадонна Михаила Савицкого настолько привлекает внимание?

# Выставка # общество # Наталья Куприянова # Михаил Савицкий # Иван Пташников # Иван Науменко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В центре были практически одни руины. Когда Минск впервые начал появляться в кино?
02 марта 2022 13:10

В центре были практически одни руины. Когда Минск впервые начал появляться в кино?

«Страшное давление на бизнес Беларуси – это всё полная ерунда». Сложно ли начать своё дело?
02 марта 2022 13:09

«Страшное давление на бизнес Беларуси – это всё полная ерунда». Сложно ли начать своё дело?

МВД: любые действия, совершённые в отношении инфраструктуры БЖД, будут квалифицированы как терроризм
02 марта 2022 12:50

МВД: любые действия, совершённые в отношении инфраструктуры БЖД, будут квалифицированы как терроризм