Прямой эфир

В центре были практически одни руины. Когда Минск впервые начал появляться в кино?

02 марта 2022 13:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Минск как одна из самых красивых столиц постсоветского пространства часто появляется в кадре отечественных и зарубежных фильмов, рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси». Городские широкие проспекты и таинственные узкие улицы, исторический центр и современные здания вдохновляют и привлекают режиссеров со всего мира.  

В центре были практически одни руины. Когда Минск впервые начал появляться в кино?-1

После двух неудачных попыток создания учреждений кинематографии «Киноресбел» и «Белорусское пролеткино» в 1924 году на основании Постановления Совета народных комиссаров БССР было образовано Управление по делам кино при Народном Комиссариате просвещения БССР – «Белгоскино» (будущий «Беларусьфильм»). А дата 17 декабря вошла в историю как День белорусского кино.  

В центре были практически одни руины. Когда Минск впервые начал появляться в кино?-4

Антон Денисов, доцент, кандидат исторических наук:  
И с этого момента начался непростой, тернистый путь отечественного кинематографа. Собственно, из нее потом и вырос всем нам известный «Беларусьфильм». Но дело в том, что здесь, в Минске, располагались только несколько филиалов «Белгоскино», в частности студия, которая занималась кинохрониками, а также отдел, который занимался различными экспериментальными видами, например, анимацией.  

В центре были практически одни руины. Когда Минск впервые начал появляться в кино?-7

В 1928 году «Белгоскино» организовало студию художественных фильмов «Советская Беларусь», которая из-за отсутствия технической базы на родине была временно размещена в Ленинграде, где для этих целей было арендовано здание театра «Кривое зеркало».  

Антон Денисов:  
Именно отсюда и проистекает тот факт, что многие фильмы, которые снимались о Беларуси, снимались именно в павильонах этой студии либо на каких-то местных площадках. Например, такие первые фильмы, как «Проститутка» («Убитая жизнью»), «Его превосходительство», «Губернатор и сапожник». Даже в «Лесной были» совершенно не видно Минска.  

В центре были практически одни руины. Когда Минск впервые начал появляться в кино?-10

В годы Великой Отечественной войны операторы кинохроники в составе Центральной студии документальных фильмов снимали фронтовые репортажи и создавали партизанскую кинолетопись республики. В 1945 году киностудия художественных фильмов «Советская Беларусь» возобновила свою деятельность, а через год ее переименовали в «Беларусьфильм». В первые годы после войны выпускалось много документальных фильмов и киножурналов.  

В центре были практически одни руины. Когда Минск впервые начал появляться в кино?-13

Дмитрий Зайцев, режиссер, сценарист, оператор, заслуженный деятель искусств Белорусской ССР:  
Минск является очень кинематографическим городом. Во-первых, он в то время, в 1945 году, был абсолютно разрушен. В центре города, где сейчас находится музыкальная школа, консерватория, были практически одни руины. В 1946 году уже начинали снимать картины, посвященные войне, потому что Минск очень был удобен – не надо было ничего ни бомбить, ни разрушать ничего, все было наяву.  

«Подешевле, мягко говоря». Чем белорусская столица привлекает режиссеров со всего мира? Подробнее здесь.  

# Кино # общество # Антон Денисов # Дмитрий Зайцев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Страшное давление на бизнес Беларуси – это всё полная ерунда». Сложно ли начать своё дело?
02 марта 2022 13:09

«Страшное давление на бизнес Беларуси – это всё полная ерунда». Сложно ли начать своё дело?

МВД: любые действия, совершённые в отношении инфраструктуры БЖД, будут квалифицированы как терроризм
02 марта 2022 12:50

МВД: любые действия, совершённые в отношении инфраструктуры БЖД, будут квалифицированы как терроризм

Андрей Иванец: педагог – высокое звание, этот человек должен занимать достойное место в обществе
02 марта 2022 11:45

Андрей Иванец: педагог – высокое звание, этот человек должен занимать достойное место в обществе