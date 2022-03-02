В центре были практически одни руины. Когда Минск впервые начал появляться в кино?

Минск как одна из самых красивых столиц постсоветского пространства часто появляется в кадре отечественных и зарубежных фильмов, рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси». Городские широкие проспекты и таинственные узкие улицы, исторический центр и современные здания вдохновляют и привлекают режиссеров со всего мира.

После двух неудачных попыток создания учреждений кинематографии «Киноресбел» и «Белорусское пролеткино» в 1924 году на основании Постановления Совета народных комиссаров БССР было образовано Управление по делам кино при Народном Комиссариате просвещения БССР – «Белгоскино» (будущий «Беларусьфильм»). А дата 17 декабря вошла в историю как День белорусского кино.

Антон Денисов, доцент, кандидат исторических наук:

И с этого момента начался непростой, тернистый путь отечественного кинематографа. Собственно, из нее потом и вырос всем нам известный «Беларусьфильм». Но дело в том, что здесь, в Минске, располагались только несколько филиалов «Белгоскино», в частности студия, которая занималась кинохрониками, а также отдел, который занимался различными экспериментальными видами, например, анимацией.

В 1928 году «Белгоскино» организовало студию художественных фильмов «Советская Беларусь», которая из-за отсутствия технической базы на родине была временно размещена в Ленинграде, где для этих целей было арендовано здание театра «Кривое зеркало». Антон Денисов:

Именно отсюда и проистекает тот факт, что многие фильмы, которые снимались о Беларуси, снимались именно в павильонах этой студии либо на каких-то местных площадках. Например, такие первые фильмы, как «Проститутка» («Убитая жизнью»), «Его превосходительство», «Губернатор и сапожник». Даже в «Лесной были» совершенно не видно Минска.

В годы Великой Отечественной войны операторы кинохроники в составе Центральной студии документальных фильмов снимали фронтовые репортажи и создавали партизанскую кинолетопись республики. В 1945 году киностудия художественных фильмов «Советская Беларусь» возобновила свою деятельность, а через год ее переименовали в «Беларусьфильм». В первые годы после войны выпускалось много документальных фильмов и киножурналов.