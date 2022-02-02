«Он был первопроходцем». Как тема Чернобыля принесла художнику золотую медаль Академии художеств?

Савицкий вошел в искусство со своим пониманием роли художника и творчества в обществе, со своей личной позицией, с новым взглядом на военную тему, рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси». В отличие от художников 40-50-х годов ХХ века, которые стремились создать героическую летопись военных лет, Михаил Савицкий рассказывает о трагических явлениях, о нечеловеческих испытаниях, которые выпали на долю людей в годы войны. Его искусство вызывает в обществе неподдельный интерес и зачастую споры и полемику. Савицкий как художник своего стиля порой воспринимался в штыки.

Кирилл Мельник, доцент Белорусского государственного университета, кандидат искусствоведения, художник:

Савицкий в принципе не писал картины для картины, просто как эстетический предмет, у него и не получались такого рода картины. Его натюрморты проходные, там 2-3 натюрморта. Пейзажи тоже проходные. Он сосредоточил свое мышление именно на том, чтобы картина что-то говорила. Зритель приходит в эти залы, и уже какой-то идет словесный контакт от молчаливого полотна с нанесенными красками, то есть в любом случае это какой-то разговор художника со зрителем. Какой это разговор? У каждого он, наверное, индивидуальный.

В 1972 году Михаилу Савицкому присваивают почетное звание народного художника Белорусской ССР, а через шесть лет он народный художник СССР. В начале 1980-х годов международная политическая обстановка становится напряженной: совсем недавно закончилась война во Вьетнаме, начался Советско-афганский конфликт, шла Ирано-иракская война, израильские войска вторглись на территорию Ливана. В 1984 году художник пишет свой триптих «Агрессия». Кирилл Мельник:

Там он говорил скрытыми смыслами о трех очагах конфликтов в современности. Это «коричневая чума», ближневосточный регион и регион дальней Азии. Эти точки остаются болезненными и теперь.

Михаил Савицкий известен и как выдающийся портретист. Среди его портретных работ – «Янка Купала», «Пушкин и Гончарова», «Достоевский», «Толстой», «Мицкевич». Проникновенно и с большой любовью художник пишет портреты близких ему людей – отца, матери, жены Риты и сына Андрея.

С 1999 года Савицкий начинает работу над серией из 10 портретов президентов Национальной академии наук Беларуси. Михаил Андреевич, будучи академиком, не просто выполняет заказ, а изучает этих людей. Над портретами художник продолжает работу до 2009 года, причем не работает с натуры, а только по фотографиям. Но есть и исключение.

Кирилл Мельник:

Портрет народного артиста Ульянова. Известно, что он начинал с натуры писать, что редко для Савицкого, он приезжал к нему в мастерскую, это отдельная тема. Савицкий с момента, когда он входил в орбиту своей известности, буквально притягивал людей самых различных профессий. Это очень длинный список. При своем сложном характере он все равно этих людей притягивал.

Много картин народный художник посвящает теме истории становления белорусской национальной культуры. Тема крестьянского труда также присутствует в творчестве мастера. Эти полотна выполнены выразительными светлыми красками и наполнены каким-то особенным искренним благородством. Картина «В поле», написанная в 1971 году, – о людях, заботящихся о будущем урожае.

Николай Опиок, художник, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:

Надо становиться перед этим холстом. Почему они стоят в поле, во ржи? Это послевоенный период. Кто пашет эту землю? Это женщины, у каждой третьей нет мужа и нет жениха. Это трагедия. Это поле заминировано. Он дал возможность зрителю подумать, постоять и вспомнить историю, что же было вчера, откуда этот хлеб растет. Почему в его творчестве тема войны – это жизнь, и хлеб – это тоже жизнь.

Юлия Ковалева, заведующая отделом экспозиционно-выставочной работы Музея истории города Минска:

В 1990-е годы он создает, хотя начал работу над этой серией еще в конце 1980-х, цикл работ, посвященных самой крупной техногенной катастрофе в истории человечества – аварии на Чернобыльской АЭС. Он был первопроходцем в освоении этой темы в живописи именно в белорусском искусстве.

В картинах «Эвакуация», «Зрячий», «Крест надежды», «Покинутые», «Доля» Михаил Савицкий отражает события постчернобыльской жизни людей. Тяжелый путь преодоления катастрофы запечатлен в работах «Реквием», «Чернобыльская мадонна», «Аллегория Чернобыля».

Его серию картин «Черная быль» отмечают золотой медалью Академии художеств. Долгое время эти полотна художник хранит в мастерской. В последние годы своей жизни он подарит их родному Минску. Юлия Ковалева:

Дальше в основном это работы на библейские сюжеты, на христианскую тематику. Это тоже конец 1990-х и начало 2000-х годов.