«Страшное давление на бизнес Беларуси – это всё полная ерунда». Сложно ли начать своё дело?

Новости Беларуси. Патриотами становятся или рождаются? И когда инициатива любит инициатора? Нашли ответы на эти вопросы и не только, а также обсудили самые заметные события в студии программы «Большой город» на СТВ. Кристина Сущеня, СТВ:

Это студия «Большого города», и сегодня мы обсуждаем то, что ближе к сердцу. Илона Волынец, СТВ:

Мы приветствуем наших гостей. И первый вопрос, наверное, Лев, к вам. Вы представляете самое молодое общественное объединение в Беларуси – «Патриоты Беларуси». Но, что самое интересное, вы родились в Латвии, жили в Украине, но патриотом стали Беларуси. Как так произошло?

Лев Литвиненко, активист РОО «Патриоты Беларуси»:

Ну, это простой вопрос, на самом деле. Я приехал сюда в 2015 году после переворота в Украине. Здесь я нашел свой дом, ценности, которые мне близки по духу, по воспитанию. Мне очень понравилось здесь, и я захотел здесь остаться. То, что сейчас есть в Беларуси: та стабильность, тот порядок, который есть, то, что я могу в любое время дня и ночи выйти спокойно на улицу и ни о чем не беспокоиться. Для меня это очень важно. Кристина Сущеня:

Можно сказать (мы не сговаривались, но сегодня в мерче), что для вас Беларусь – это как родная страна? Лев Литвиненко:

Родная страна. Я нигде никогда не чувствовал себя настолько дома, как я себя чувствую здесь. Причем это было с первого дня, как я сюда приехал на постоянное место жительства.

Кристина Сущеня:

То есть вы седьмой год живете в Беларуси, получается, если посчитать. Я наслышана, что вы, как приехали сюда, начали развивать свой бизнес. Давайте затронем этот аспект. На ваш взгляд, в нашей стране созданы ли все условия для того, чтобы свой бизнес можно было легко открыть и в дальнейшем развивать?

Лев Литвиненко:

Открыть – вообще никаких вопросов нет. Я со всей ответственностью заявляю, что различные рассказы про страшное давление на бизнес Беларуси и так далее – это все полная ерунда, и такого я, слава богу, на себе не ощутил. И люди, с которыми я общаюсь каждый день и работаю, тоже никто на себе этого не ощутил. Здесь точно знаешь правила, по которым ты должен работать. Если ты по этим правилам работаешь и по этим правилам живешь – значит, у тебя все будет в порядке. А если тебя кто-то попробует зацепить, то государство тебя защитит. Илона Волынец:

Как возникли «Патриоты Беларуси»? Все же начиналось с автопробегов в поддержку действующей власти.

Лев Литвиненко:

Да, так и начиналось. Все начиналось с автопробега в августе прошлого года, когда я и многие другие люди. Илона Волынец:

В том числе, и БРСМ. Да, Константин? Вы же тоже принимали участие в этих автопробегах.