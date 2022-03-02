«Страшное давление на бизнес Беларуси – это всё полная ерунда». Сложно ли начать своё дело?
Новости Беларуси. Патриотами становятся или рождаются? И когда инициатива любит инициатора? Нашли ответы на эти вопросы и не только, а также обсудили самые заметные события в студии программы «Большой город» на СТВ.
Кристина Сущеня, СТВ:
Это студия «Большого города», и сегодня мы обсуждаем то, что ближе к сердцу.
Илона Волынец, СТВ:
Мы приветствуем наших гостей. И первый вопрос, наверное, Лев, к вам. Вы представляете самое молодое общественное объединение в Беларуси – «Патриоты Беларуси». Но, что самое интересное, вы родились в Латвии, жили в Украине, но патриотом стали Беларуси. Как так произошло?
Лев Литвиненко, активист РОО «Патриоты Беларуси»:
Ну, это простой вопрос, на самом деле. Я приехал сюда в 2015 году после переворота в Украине. Здесь я нашел свой дом, ценности, которые мне близки по духу, по воспитанию. Мне очень понравилось здесь, и я захотел здесь остаться. То, что сейчас есть в Беларуси: та стабильность, тот порядок, который есть, то, что я могу в любое время дня и ночи выйти спокойно на улицу и ни о чем не беспокоиться. Для меня это очень важно.
Кристина Сущеня:
Можно сказать (мы не сговаривались, но сегодня в мерче), что для вас Беларусь – это как родная страна?
Лев Литвиненко:
Родная страна. Я нигде никогда не чувствовал себя настолько дома, как я себя чувствую здесь. Причем это было с первого дня, как я сюда приехал на постоянное место жительства.
Кристина Сущеня:
То есть вы седьмой год живете в Беларуси, получается, если посчитать. Я наслышана, что вы, как приехали сюда, начали развивать свой бизнес. Давайте затронем этот аспект. На ваш взгляд, в нашей стране созданы ли все условия для того, чтобы свой бизнес можно было легко открыть и в дальнейшем развивать?
Лев Литвиненко:
Открыть – вообще никаких вопросов нет. Я со всей ответственностью заявляю, что различные рассказы про страшное давление на бизнес Беларуси и так далее – это все полная ерунда, и такого я, слава богу, на себе не ощутил. И люди, с которыми я общаюсь каждый день и работаю, тоже никто на себе этого не ощутил. Здесь точно знаешь правила, по которым ты должен работать. Если ты по этим правилам работаешь и по этим правилам живешь – значит, у тебя все будет в порядке. А если тебя кто-то попробует зацепить, то государство тебя защитит.
Илона Волынец:
Как возникли «Патриоты Беларуси»? Все же начиналось с автопробегов в поддержку действующей власти.
Лев Литвиненко:
Да, так и начиналось. Все начиналось с автопробега в августе прошлого года, когда я и многие другие люди.
Илона Волынец:
В том числе, и БРСМ. Да, Константин? Вы же тоже принимали участие в этих автопробегах.
Константин Андрусевич, первый секретарь Московского районного комитета БРСМ:
Да, большое количество молодежи по всей стране принимало участие в этой инициативе, которая была объявлена и послужила стартом нового объединения.
«БРСМ устраивает показуху для телекамер». Хочет ли вступать молодёжь в эту организацию – подробнее здесь.