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МВД: любые действия, совершённые в отношении инфраструктуры БЖД, будут квалифицированы как терроризм

02 марта 2022 12:50
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Новости Беларуси. Информационная война, в которую деструктивные Telegram-каналы пытаются втягивать белорусов, может привести к реальным жертвам и катастрофам. Накануне в Могилевской, Гомельской и Минской областях злоумышленники повредили сигнальное оборудование железнодорожных путей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О происшествии в Столбцовском районе читайте здесь.

МВД: любые действия, совершённые в отношении инфраструктуры БЖД, будут квалифицированы как терроризм-1

Ответственность за провокации взяли на себя деструктивные инициативы и некоторые беглые, которые находятся за границей. Призывая к миру в Украине, они фактически агитируют белорусов к войне и совершению терактов в своей стране.

МВД: любые действия, совершённые в отношении инфраструктуры БЖД, будут квалифицированы как терроризм-4

Теперь инфраструктура Белорусской железной дороги взята под контроль милиции и внутренних войск. МВД обращает внимание, что распространение экстремистских призывов в Сети будет расцениваться как акт терроризма и реакция будет максимально жесткой.

МВД: любые действия, совершённые в отношении инфраструктуры БЖД, будут квалифицированы как терроризм-7

Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел – начальник криминальной милиции МВД Беларуси:
МВД предупреждает, что любые действия, которые намереваются совершить в отношении инфраструктуры Белорусской железной дороги, будут квалифицированы как терроризм. Реакция будет мгновенной и самой жесткой. Как известно, с террористами нельзя договариваться, их можно только уничтожать.

МВД продолжит оперативно-розыскные мероприятия, виновные рано или поздно предстанут перед законом. Ответственность за терроризм – до 20 лет лишения свободы.

# Белорусская железная дорога # общество # Геннадий Казакевич # Фотофакт

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