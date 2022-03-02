МВД: любые действия, совершённые в отношении инфраструктуры БЖД, будут квалифицированы как терроризм

Новости Беларуси. Информационная война, в которую деструктивные Telegram-каналы пытаются втягивать белорусов, может привести к реальным жертвам и катастрофам. Накануне в Могилевской, Гомельской и Минской областях злоумышленники повредили сигнальное оборудование железнодорожных путей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ответственность за провокации взяли на себя деструктивные инициативы и некоторые беглые, которые находятся за границей. Призывая к миру в Украине, они фактически агитируют белорусов к войне и совершению терактов в своей стране.

Теперь инфраструктура Белорусской железной дороги взята под контроль милиции и внутренних войск. МВД обращает внимание, что распространение экстремистских призывов в Сети будет расцениваться как акт терроризма и реакция будет максимально жесткой.

Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел – начальник криминальной милиции МВД Беларуси:

МВД предупреждает, что любые действия, которые намереваются совершить в отношении инфраструктуры Белорусской железной дороги, будут квалифицированы как терроризм. Реакция будет мгновенной и самой жесткой. Как известно, с террористами нельзя договариваться, их можно только уничтожать.

МВД продолжит оперативно-розыскные мероприятия, виновные рано или поздно предстанут перед законом. Ответственность за терроризм – до 20 лет лишения свободы.