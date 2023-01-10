В Комсомоле много было правильного. Стоит ли поучиться у прошлых поколений работе с молодёжью?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Олег Романов, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь», и Олег Дьяченко, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, ректор Академии последипломного образования. Юлия Бешанова, СТВ:

Достаточно сложная задача – правильно поставить и поставить грамотных, мотивирующих спикеров. Сейчас мы часто используем багаж прошлых лет – то самое общество «Знание», когда спикеры приходят на площадки, разговаривают, объясняют, мотивируют. Есть ли в прошлом еще какой-то багаж или нужно искать сейчас что-то новое? Используем тот старый идеологический багаж или пора с этим багажом распрощаться и устраивать какую-то новую форму общения?

Олег Дьяченко, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, ректор Академии последипломного образования:

Думаю, что в настоящее время должны быть востребованы те формы, которые приносят результат, которые эффективны. Если общество «Знание» приносит отличный результат, поскольку через это общество приходят спикеры в трудовые коллективы, встречаются с молодежью. Причем приходят молодые, энергичные, потому что общество «Знание» обновилось. И молодое руководство, энергичное, правильно понимающее нашу государственную политику и наши национальные интересы. Поэтому молодым людям интересно общаться с такими спикерами. Что касается разнообразия форм, то сама жизнь подбрасывает эти идеи, как работать. Вы говорите, что молодежь пошла в гаджеты, а ведь мы тоже пришли в гаджеты, ведь мы тоже немножко блогеры, мы же ведем блоги на Facebook и информируем, у нас есть подписчики. Юлия Бешанова:

Много подписчиков набирают такие посты?

Олег Романов, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Если говорить о моем личном Facebook, то я бы не сказал, что я там популярный блогер, инфлюенсер. Там несколько десятков, иногда больше сотни лайков. Но я не об этом хочу сказать. Я хочу сказать, что в прошлом как раз бездонный колодец интересных, продуктивных идей, инициатив и форм работы. Юлия Бешанова:

Какой багаж стоит оттуда достать. Олег Романов:

Конечно. Я убежден, что очень многие вещи – это просто умное переосмысление того, что было раньше. Юлия Бешанова:

Те же военно-патриотические клубы.