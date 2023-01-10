В Комсомоле много было правильного. Стоит ли поучиться у прошлых поколений работе с молодёжью?
Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Олег Романов, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь», и Олег Дьяченко, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, ректор Академии последипломного образования.
Юлия Бешанова, СТВ:
Достаточно сложная задача – правильно поставить и поставить грамотных, мотивирующих спикеров. Сейчас мы часто используем багаж прошлых лет – то самое общество «Знание», когда спикеры приходят на площадки, разговаривают, объясняют, мотивируют. Есть ли в прошлом еще какой-то багаж или нужно искать сейчас что-то новое? Используем тот старый идеологический багаж или пора с этим багажом распрощаться и устраивать какую-то новую форму общения?
Олег Дьяченко, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, ректор Академии последипломного образования:
Думаю, что в настоящее время должны быть востребованы те формы, которые приносят результат, которые эффективны. Если общество «Знание» приносит отличный результат, поскольку через это общество приходят спикеры в трудовые коллективы, встречаются с молодежью. Причем приходят молодые, энергичные, потому что общество «Знание» обновилось. И молодое руководство, энергичное, правильно понимающее нашу государственную политику и наши национальные интересы. Поэтому молодым людям интересно общаться с такими спикерами. Что касается разнообразия форм, то сама жизнь подбрасывает эти идеи, как работать. Вы говорите, что молодежь пошла в гаджеты, а ведь мы тоже пришли в гаджеты, ведь мы тоже немножко блогеры, мы же ведем блоги на Facebook и информируем, у нас есть подписчики.
Юлия Бешанова:
Много подписчиков набирают такие посты?
Олег Романов, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Если говорить о моем личном Facebook, то я бы не сказал, что я там популярный блогер, инфлюенсер. Там несколько десятков, иногда больше сотни лайков. Но я не об этом хочу сказать. Я хочу сказать, что в прошлом как раз бездонный колодец интересных, продуктивных идей, инициатив и форм работы.
Юлия Бешанова:
Какой багаж стоит оттуда достать.
Олег Романов:
Конечно. Я убежден, что очень многие вещи – это просто умное переосмысление того, что было раньше.
Юлия Бешанова:
Те же военно-патриотические клубы.
Олег Романов:
Совершенно верно. И мы с Олегом Викторовичем как люди из науки знаем, что иной раз в качестве новой темы для диссертации подается то, что наши старшие коллеги в 1960-1970-е годы уже осмысливали. И если сейчас это и делать, то надо уже применительно к новым условиям. Но очень многие теоретические и практические задачи были решены ранее, поэтому мое глубокое убеждение состоит в том, чтобы мы не были историческими нигилистами, мол, до нас ничего не было, до нас не жили, а сейчас мы придем и все вам расскажем. Ничего подобного. Очень многое из того, что делалось раньше, представляет большой интерес для современности. Человеческая натура остается прежней, а раз так, то и работа с ней в значительной мере носит консервативный характер.
Юлия Бешанова:
Как бы ни критиковали СССР, все-таки идеологическая составляющая работала мощно. Там было чему поучиться, как правильно выстраивать эту преемственность идеологическую.
Олег Романов:
Конечно. И молодежная политика, которую проводил советский Комсомол, и в целом идеологическая работа были на достаточно высоком уровне. Несмотря на измерения не очень позитивные, с водой нельзя выплескивать и ребенка. Много было умного, правильного и того, что может быть воспринято и сегодня.
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