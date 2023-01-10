Вся диагностика за один день. В поликлиниках Беларуси заработали кабинеты диспансеризации

Новости Беларуси. Выявить факторы риска наиболее частых заболеваний, которые становятся причинами инвалидности или – еще хуже – преждевременной смерти человека. В поликлиниках страны открылись кабинеты диспансеризации. Это новшество для Беларуси. Такой медицинский осмотр отличается от обязательной профмедкомиссии, ведь направлен на профилактику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Галина Буро посмотрела, как это работает на практике и что за анкету предлагают заполнить людям.

Для отделения медосмотров в 7-й гродненской поликлинике отдельный вход. Чтобы не смешивать потоки больных пациентов и тех, кто пришел на диспансеризацию. Илья Ермак в числе первопроходцев.

Сейчас мы измерим окружность талии, чтобы вычислить индекс массы тела.

Мужчина работает водителем и постоянно проходит медосмотры. Но узнал про диспансеризацию и понял: это более тщательное обследование, которое помогает выявить возможные скрытые патологии и факторы риска. А поскольку Илья следит за здоровьем, решил не проходить мимо этого кабинета.

Илья Ермак, житель Гродно:

В социальных сетях посмотрел сюжет о возможности прохождения диспансерного кабинета, меня это заинтересовало. Я считаю, что лучше проверять это почаще, тем более, если есть такая возможность. Все быстро, четко, никаких проблем. Если театр начинается с вешалки, то кабинет диспансеризации с анкеты – ее специально разработал Минздрав.

Галина Буро, корреспондент:

Мы тоже решили попробовать заполнить эту анкету. Вот так она выглядит. Здесь 25 вопросов, которые разбиты на четыре основных блока. Это факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических, эндокринологических и дыхательной системы. Например, здесь такие вопросы: есть ли у вас избыточный вес, отмечаются ли у вас потери сознания, курите ли вы, часто ли испытываете стресс, беспокоят ли вас боли в животе. Варианты ответов: да, нет и затрудняюсь ответить. И вот как раз таки вариант ответа «затрудняюсь ответить» может вызвать подозрение у врача.

Вся диагностика за один день. Если необходимо, направят к узким специалистам или назначат лабораторные исследования. За первые дни января такой медосмотр здесь уже прошли почти 60 человек. Это если считать с момента действия новшества в стране, а в целом 7-я поликлиника была одной из четырех в Беларуси, кто в 2022 году участвовал в пилотном проекте. Результат в цифрах – больше тысячи человек прошли диспансеризацию. Были выявлены случаи заболеваний на ранних этапах.

Людмила Кеда, начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома:

Уже организовано более 50 кабинетов в Гродненской области. Они работают практически все с 8:00 до 20:00, в том числе работают и по субботам. В поликлиниках (в зависимости от населения) организовано от одного до трех кабинетов.

Татьяна Санукевич, заместитель начальника главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Беларуси:

Мы выявляем фактор риска, определяем уровень заболеваемости на ранних этапах, подбираем терапию. Есть факторы риска, которые при правильном проведении профилактической направленности по ведению здорового образа жизни можно нивелировать, и он не разовьет заболевание на ранних этапах.

Запись на диспансеризацию через регистратуру или сайт. Врачи будут предлагать такой вариант медосмотра и во время приемов. А еще поликлиники начнут обзванивать пациентов, и рассылать приглашения по почте. А выписка по итогу станет основанием для выходного с сохранением заработной платы. Наниматели в курсе, готовы идти навстречу.

Анна Саросек, директор Гродненского государственного музыкального колледжа:

Вопрос именно предоставления такого дня обсуждался еще летом 2021 года на встрече медицинских работников с главой государства. И Александр Григорьевич подчеркнул, что это вопрос даже не совсем бюджета, это вопрос специфики каждого учреждения. И если говорить о нашем колледже, то основной формой работы у нас является индивидуальное обучение. Безусловно, таким правом лучше воспользоваться в каникулярное время либо во время, которое не так загружено учебным процессом.