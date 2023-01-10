«Равняться на них, на лучшее». Церемония вручения спецпремий от Президента – самые яркие моменты награждения

Новости Беларуси. На созданных белорусским народом ценностях зарождалась и развивалась национальная государственность. Это подчеркнул Александр Лукашенко на важной церемонии, которая начинает год, подводя итоги ушедшего в значимых для развития страны сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вручение премий «За духовное возрождение», спецпремий деятелям культуры и искусства и «Беларускi спартыўны Алiмп» состоялась во Дворце Республики. Обращаясь к лауреатам, участникам и гостям в зале, Президент Беларуси рассказал о скрепах, на которых развивалась наша государственность. И Беларусь сегодня своим примером бросила вызов проекту глобальной унификации под модные тренды. Обо всем подробнее наш политический обозреватель Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Беларусь называют землей под белыми крыльями, и сегодня сюда, во Дворец Республики, словно ангелы спустились с небес. Ведь именно наша страна сегодня вручает духовную премию. Как признак милосердия – Красный Крест, как сохранения аутентичности – эти дети, которые поют колядки. А впереди те, кто в форме и готов выступать за независимую Беларусь.

Добры вечар таму, хто ў гэтым даму, святы вечар! А ў гэтым даму слаўны гаспадар. Светлые детские лица из Бобруйска и Борисова поздравляют страну с Рождеством Христовым. Не все культурное пространство Беларуси оккупировал заморский Jingle Bells. На Полесье по-прежнему звучит литературная мова Купалы с диалектным характером.

І ў шчасныя годы, і ў дні ліхалецця заўсёды спявае сяло, бо ў песні народнай, як скарб захавана. А пластиковые пакеты и пакеты санкций не страшны тому народу, который умеет работать руками.

Если посмотреть на то, что у меня в руках, то мы этим очень славимся, так как бабушки и прабабушки научили нас очень хорошо петь. А дедушки и прадедушки оставили нам это ремесло, которое актуально, как было 100, 200 лет назад, но и сейчас. В Плещеницком районе это кашалі. Без іх пражыць немагчыма. Вось з такімі кашалямі мы ходзім па грыбы, па ягады.

– То есть пакеты нам не нужны?

– Абсолютно точно. Евгений Пустовой:

Беларусь трудолюбивая, Беларусь миролюбивая. А теперь весь мир узнал, что Беларусь еще и милосердная. Рождественская история в современном прочтении ожила в нашей действительности. Раньше в гостиницах Римской империи место не нашлось Богомладенцу. Сейчас в империи коллективного Запада не нашлось места детям Ближнего Востока.

Их сначала подкармливали наши пограничники, затем вся страна. Беларусь превратилась в Красный Крест. Но на передовой – работники белорусского Красного Креста и 16 тысяч волонтеров. Границы сначала с Польшей, затем с Украиной превратились в красные линии бесчеловечности и обмана. Беларусь эти линии не перешла. Беларусь стала вторым домом. «Это патриоты по поступкам». Как готовятся к вручению наград от Президента во Дворце Республики? Прививка от Ренессанса древней темноты – наши культурные корни. Наша религия. Наша веротерпимость. Поэтому на сцене вместе с духовенством и те, кто создает праздник национальных культур. А вместе мы – Беларусь.

Иерей Виталий Малишевский, настоятель храма:

Я думаю, что если сам народ этого ищет, это поддерживает, то будущее у такого народа есть. Потому что если народ не захочет, то никаких премий не будет. Я думаю, это очень хорошо, что традиция не прекращается. И в наше сложное время особенно важно видеть таких людей, видеть их деятельность и равняться на них, на лучшее.

Мы умеем строить, созидать, сберегать и отдыхать. У нас даже в армии все как по нотам. Не только на маневрах. В буквальном смысле как по нотам. Оркестр военного ведомства осилит любые музыкальные вершины. Теперь и духовную премию. Игорь Сергеенко: удивляешься и радуешься тому, насколько у нас талантливые люди. Страна живет. Подробнее здесь. Но защищать свое надо уметь. И в Беларуси этому учатся. Теперь уже с детства. У нас тренд на военно-патриотические клубы. Все начиналось с них, «рысят», детей бригады 3214.

Руслан Шиг, руководитель военно-патриотического клуба «Рысь»:

Программа предусматривает такие предметы, которые изучают нашу историю, культуру. Более углубленно изучают историю Великой Отечественной войны, чтобы избежать в дальнейшем таких ошибок, которые нашей молодежью по глупости были допущены.

– Мне кажется, любовь к Родине – это тоже традиционная ценность?

– Любовь к Родине – это то, на чем строится наша работа в первую очередь. Дети – это будущее страны. Поэтому так много премий именно тем, кому предстоит еще делать Беларусь лучше, но и оставить такой же чистой. Награда у белорусской пионерии.