«Каждый мужчина должен быть защитником своей семьи, страны». Зачем детям патриотическое воспитание?
Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Олег Романов, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь», и Олег Дьяченко, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, ректор Академии последипломного образования.
Юлия Бешанова, СТВ:
Мы уже говорили, что в Год исторической памяти много было сделано. Был такой период, когда начался всплеск открытий патриотических лагерей, за что нас наши оппоненты неоднократно критиковали, мол, милитаризация начинается чуть ли не с детского сада, ведете детей в военные части. Это запрос на патриотизм? Как отвечать на такие нападки?
Олег Дьяченко, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, ректор Академии последипломного образования:
Это традиционное для нашего народа военно-патриотическое воспитание молодежи. Был период, когда его упустили. Это был период 1990-х годов. Мы сдавали одну позицию за другой. В том числе и на международном уровне. Сегодня все возвращается на круги своя, к нашим традициям. Потому что в нашей традиции каждый мужчина должен быть защитником своей семьи, своего общества, своей страны. Но здесь идет вопрос о том, что мы должны формировать соответствующее сознание у детей. И это мы делаем через военно-патриотическое воспитание. Поэтому то, что сегодня созданы и эффективно функционируют клубы по работе с молодежью, – это очень хорошо. Количество этих клубов по интересам надо увеличивать, потому что мальчики и девочки, которые посещают эти клубы, проходят соответствующую подготовку к жизни.
Юлия Бешанова:
Не только воинская подготовка?
Олег Романов, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Конечно. Это и спортивная подготовка. Я вспоминаю свое отрочество. Я был подростком и тоже посещал клуб, он тогда назвался «Голубые береты». И я считаю, что это очень хорошая форма работы, потому что это нормальное, естественное измерение мужского начала, мужской природы – быть защитником, быть сильным и мужественным человеком, который может защитить свою семью, свою женщину, своих детей. Это нормально. Но формировать это необходимо сознательно и целенаправленно. Само по себе это не формируется. На генетическом уровне, конечно, что-то закладывается, но этого недостаточно. Это должно быть развито в культурном пространстве, в сфере образования, воспитания. Поэтому такие институты социализации молодых людей, воспитания, как военно-патриотические клубы, я считаю, это очень хорошие направление и форма работы.
Юлия Бешанова:
Какие еще формы могут быть сейчас востребованы? Ведь многие говорят, что молодежь сейчас другая. Прийти просто с лекцией в аудиторию и прочитать ей – мало до кого достучишься. Какие формы работы сейчас востребованы в воспитании и культурного, и патриотического?
Олег Романов:
Я думаю, через вовлечение. Если молодой человек вовлекается в какую-то деятельность любую – волонтерскую, что можно назвать делами милосердия, экологическую, спортивную, может, и в политическую, что, кстати, в нашей стране и делается через формирование Молодежного парламента и других структур… Так вот, если молодые люди будут не наблюдателями, не пассивными объектами воздействия, что пришли, рассказали, показали, ушли, поняли, не поняли, в одно ухо влетело – в другое тут же вылетело, а если они будут субъектами этого процесса, если они будут вовлечены, их душа, внутренний мир будут как-то задействованы в этом процессе, с моей точки зрения, будет и результат.
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