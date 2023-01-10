«Каждый мужчина должен быть защитником своей семьи, страны». Зачем детям патриотическое воспитание?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Олег Романов, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь», и Олег Дьяченко, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, ректор Академии последипломного образования. Юлия Бешанова, СТВ:

Мы уже говорили, что в Год исторической памяти много было сделано. Был такой период, когда начался всплеск открытий патриотических лагерей, за что нас наши оппоненты неоднократно критиковали, мол, милитаризация начинается чуть ли не с детского сада, ведете детей в военные части. Это запрос на патриотизм? Как отвечать на такие нападки?

Олег Дьяченко, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, ректор Академии последипломного образования:

Это традиционное для нашего народа военно-патриотическое воспитание молодежи. Был период, когда его упустили. Это был период 1990-х годов. Мы сдавали одну позицию за другой. В том числе и на международном уровне. Сегодня все возвращается на круги своя, к нашим традициям. Потому что в нашей традиции каждый мужчина должен быть защитником своей семьи, своего общества, своей страны. Но здесь идет вопрос о том, что мы должны формировать соответствующее сознание у детей. И это мы делаем через военно-патриотическое воспитание. Поэтому то, что сегодня созданы и эффективно функционируют клубы по работе с молодежью, – это очень хорошо. Количество этих клубов по интересам надо увеличивать, потому что мальчики и девочки, которые посещают эти клубы, проходят соответствующую подготовку к жизни. Юлия Бешанова:

Не только воинская подготовка?