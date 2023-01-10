Прямой эфир

«Обеспечить мир и безопасность в нашей стране». Какие планы у белорусов на 2023 год?

10 января 2023 18:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Олег Романов, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь», и Олег Дьяченко, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, ректор Академии последипломного образования.

Юлия Бешанова, СТВ:
Есть ли на 2023 год масштабная стратегия, как мы его проведем? Если мы говорили о важных событиях, которые прошли в 2022-м, этот год тоже не должен стать формальным. По идее, должна быть такая же схема, по которой мы будем двигаться весь год. На что будем обращать внимание?

«Обеспечить мир и безопасность в нашей стране». Какие планы у белорусов на 2023 год?-1

Олег Романов, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Наверное, еще рано говорить о плане мероприятий. Он готовится даже на уровне государства, и мы в этом вопросе тоже стараемся не отставать. Мы – это гражданское общество, общественные объединения, политические партии. Конечно же, сейчас мы корректируем наши планы в соответствии с тем посылом, который предложил глава государства. Я уверен, что этот год будет полон значимых событий. Это и наш бренд политической культуры, я говорю о диалоговых площадках, это и крупные мероприятия, которые будут проводить и государство, и гражданское общество. Причем как по отдельности, так и во взаимодействии друг с другом.

Диалоговые площадки, реконструкция мемориалов, дело Генпрокуратуры. Чего Беларусь достигла в 2022-м – подробности здесь.

Юлия Бешанова:
Как будут расставлены акценты?

«Обеспечить мир и безопасность в нашей стране». Какие планы у белорусов на 2023 год?-4

Олег Дьяченко, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, ректор Академии последипломного образования:
Думаю, все внимание будет сконцентрировано на том, чтобы обеспечить мир и безопасность в нашей стране. Как вы помните, в обновленной Конституции мы внесли норму, согласно которой Республика Беларусь никогда не будет источником военных угроз для других. Это очень важно. Мы подчеркиваем мирный характер. Даже наш гимн: «Мы, беларусы, мірныя людзі». Все это складывается в единую парадигму. Мы еще раз подчеркиваем всему миру, что мы за мир, за безопасность. Вспомним даже, в политических международных вопросах Беларусь неоднократно была инициатором проведения мирных переговорных площадок на территории нашей страны. И наш Президент постоянно выступает с мирными инициативами, учитывая очень сложную внешнеполитическую обстановку, которая сложилась по периметру нашей республики, по периметру наших границ. И мы постоянно выступаем с мирными инициативами.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Год мира и созидания # общество # Юлия Бешанова # Олег Романов # Олег Дьяченко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Наступит ли мир на Земле в 2023-м? Вот что ответили эксперты
10 января 2023 18:31

Наступит ли мир на Земле в 2023-м? Вот что ответили эксперты

Диалоговые площадки, реконструкция мемориалов, дело Генпрокуратуры. Чего Беларусь достигла в 2022-м?
10 января 2023 18:02

Диалоговые площадки, реконструкция мемориалов, дело Генпрокуратуры. Чего Беларусь достигла в 2022-м?

«Стремление к сохранению исторической памяти всех времён». Каким будет Год мира и созидания для Беларуси?
10 января 2023 17:54

«Стремление к сохранению исторической памяти всех времён». Каким будет Год мира и созидания для Беларуси?