«Обеспечить мир и безопасность в нашей стране». Какие планы у белорусов на 2023 год?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Олег Романов, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь», и Олег Дьяченко, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, ректор Академии последипломного образования. Юлия Бешанова, СТВ:

Есть ли на 2023 год масштабная стратегия, как мы его проведем? Если мы говорили о важных событиях, которые прошли в 2022-м, этот год тоже не должен стать формальным. По идее, должна быть такая же схема, по которой мы будем двигаться весь год. На что будем обращать внимание?

Олег Романов, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Наверное, еще рано говорить о плане мероприятий. Он готовится даже на уровне государства, и мы в этом вопросе тоже стараемся не отставать. Мы – это гражданское общество, общественные объединения, политические партии. Конечно же, сейчас мы корректируем наши планы в соответствии с тем посылом, который предложил глава государства. Я уверен, что этот год будет полон значимых событий. Это и наш бренд политической культуры, я говорю о диалоговых площадках, это и крупные мероприятия, которые будут проводить и государство, и гражданское общество. Причем как по отдельности, так и во взаимодействии друг с другом. Диалоговые площадки, реконструкция мемориалов, дело Генпрокуратуры. Чего Беларусь достигла в 2022-м – подробности здесь. Юлия Бешанова:

Как будут расставлены акценты?