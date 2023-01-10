«Формируем спортивные, экологические проекты». Как «Белая Русь» работает с молодёжью?
Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Олег Романов, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь», и Олег Дьяченко, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, ректор Академии последипломного образования.
Юлия Бешанова, СТВ:
Вы в дела «Белой Руси» вовлекаете молодежь? Насколько активно?
Олег Романов, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Да, у нас есть проекты, которые предполагают участие молодежи. Сейчас мы расширяем их линейку.
Юлия Бешанова:
Что это за проекты?
Олег Романов:
Сейчас это творческие проекты («Золотое перо «Белой Руси»), молодежный аналитический центр при «Белой Руси». Сейчас мы формируем спортивные, экологические проекты. Мы хотим формировать экологическую культуру наших молодых ребят. Линейку проектов, связанных с молодежью, мы расширяем. Признаюсь, она была не очень велика, но мы услышали посыл главы государства, который сказал, что это поле, это пространство неформальной работы заняли часто и неконструктивные силы. Поэтому мы хотим зайти на это поле и уверенно на нем работать.
Юлия Бешанова:
Как раз это поле, не засеянное нами, и стало причиной…
Олег Дьяченко, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, ректор Академии последипломного образования:
Да. Я добавлю. Все правильно говорит Олег Александрович о разных формах работы, главное – это интерактив, как мы сегодня говорим. Но я бы еще формы назвал, как участие наших молодых людей в работе поисковых групп на местах боев в период ВОВ.
Юлия Бешанова:
Это то, что трогает до глубины души.
Олег Дьяченко:
Конечно. Когда ребята выезжают под руководством старших товарищей (как правило, это военнослужащие), участвуют в раскопках – военная археология, поднимают из земли останки бойцов и командиров Красной армии, отдавших свою жизнь за нашу свободу. Не описать эти чувства, которые ребята испытывают. Это музейная работа, потому что ребята сегодня активно участвуют в создании музеев, посвященных геноциду белорусского народа. Они работают и с источниками в библиотеках. Ребята постарше получают доступ к работе с архивными материалами. Это очень важно, когда они смотрят эти документы, что они чувствуют. Они прикасаются к живой истории. Это тоже очень важно. Вообще, в нашей стране созданы идеальные условия для социализации молодежи и политической, и профессиональной. В том числе и в рамках БРСМ сколько проводится мероприятий. По линии Совета Республики проводился «Поезд Памяти», когда ребята из Республики Беларусь, из Российской Федерации совместно в поезде посещали знаковые места.
Юлия Бешанова:
Да, мы вели путевой дневник. Наши корреспонденты путешествовали с вами.
Олег Дьяченко:
Поэтому количество этих мероприятий, формы расширяются, увеличиваются.
Юлия Бешанова:
Молодежь откликается? Есть ли обратный эффект, когда вы видите, что у молодежи глаза горят, они с удовольствием участвуют в проектах? Это и есть то самое созидание, наверное.
Олег Романов:
Конечно. Мы говорили, что должно происходить развитие личности. В этих проектах оно и происходит. Конечно, молодежь в целом заинтересована в том, чтобы жить полноценной жизнью, интересной, полной.
Юлия Бешанова:
Молодежь сейчас в гаджетах.
Олег Романов:
Это тоже есть. Отрицать этого нельзя. Поэтому часть проектов формируется таким образом, чтобы они использовали гаджеты для познания, чтобы открывать новые знания о мире, что-то узнавать, а не просто развлекаться. Еще хочу сказать, что если предлагается деятельность в реальности, а не в виртуальном мире, то такого рода активность тоже вызывает интерес. Высокий процент молодежи готов работать бескорыстно и с полной отдачей, если они видят в этом смысл. Я некоторое время был ректором университета, всю жизнь работал в университете, я видел, что высокий процент молодежи готов быть волонтерами, готов помогать иностранным студентам в их адаптации, они хотят участвовать в спортивных мероприятиях. Если эту работу поставить правильно, то вовлеченность будет высокой.
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