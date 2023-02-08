В комиссию по возвращению беглых белорусов поступили первые обращения. Комментарий Генпрокуратуры

Новости Беларуси. От желающих вернуться на родину белорусов поступили первые сообщения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом рассказали в Генеральной прокуратуре.

Послания приходят в комиссию, которая была создана по поручению главы государства для работы с теми, кто покинул страну на волне протестов. Так, на электронную почту поступило письмо от 35-летней минчанки, уехавшей из Беларуси в октябре 2020-го года.

Анжелика Курчак, официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси:

Она не сообщила о совершенных ею правонарушениях или преступлениях, а выразила лишь опасения из-за ее возможной причастности к каким-либо противоправным деяниям. При этом не указала иные сведения, необходимые для такого обращения.

Рассматривать заявления граждан межведомственная комиссия будет в срок не позднее двух месяцев со дня их поступления. В ее составе – представители общественности, госорганов, депутатского корпуса. Собираться они будут по мере необходимости, а принимать решения путём открытого голосования.

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