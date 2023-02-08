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Манишки снова стали модными. Почему стоит присмотреться к данному аксессуару?

08 февраля 2023 14:47
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Как будто отрезанный ворот от свитера. Манишка сегодня заменяет шарф и создает дополнительное утепление, а заодно и отвечает за ваш стиль. Сегодня это самый актуальный аксессуар сезона.

Тот случай, когда модные дома подумали не только красоте и эпатаже, а еще и об удобстве. Аксессуар идеально подойдет для тех, кто ненавидит шарфы, а водолазки и свитера с горлом надоели еще в декабре.

Манишки снова стали модными. Почему стоит присмотреться к данному аксессуару?-1

Манишка собрала в себе все: комфорт, защита от холода, уют, выглядит стильно.

Кто бы мог подумать, что дизайнеры достанут предмет гардероба, который был актуален еще в XVI веке. Впервые появился он в Венеции как элемент женского платья.

Манишки снова стали модными. Почему стоит присмотреться к данному аксессуару?-4

Тогда женщины носили большие вырезы декольте, тогда подшивали накладную нагрудную часть. Дальше пришло понимание, что это практично и удобно. Этот элемент гардероба взяли себе и мужчины.

Если раньше манишки были нарочито нарядными, их украшали драгоценными камнями и вышивкой, то сегодня, наоборот, шьют из простых и мягких аксессуаров – флиса, шерсти или нейлона. Вот и Наталья решила добавить в гардероб остромодных деталей.

Манишки снова стали модными. Почему стоит присмотреться к данному аксессуару?-7

Да, актуальная и трендовая модель, впереди еще февраль, будет холодно. Такая вещь нужна в гардеробе, она практична. Цвет очень подходит.
Это какой материал?
Это обработка флиса, но чтобы он выглядел более интересно, сделано как будто шерсть.

Девушке больше идут модели из натуральных тканей. Казалось бы, небольшая деталь, а как преображает даже самый простой образ.

Манишки снова стали модными. Почему стоит присмотреться к данному аксессуару?-10

Как ярко получилось, очень мне нравится.
Стильно, практично, в демисезонный период это универсальное решение.
Без нее было бы простенько.
Очень здорово, мне кажется, что это и стильно, и практично. Я склонна к простудам, будет хорошо защищать горло, не буду кашлять весной.

Манишки снова стали модными. Почему стоит присмотреться к данному аксессуару?-13

Манишку можно сегодня надевать не только под куртку, она вполне может выступать в качестве самостоятельного аксессуара. В этом случае лучше выбирать модели без капюшона.

Манишки снова стали модными. Почему стоит присмотреться к данному аксессуару?-16

Можно ее надевать поверх легкой блузки. Мы можем подмерзать где-то сверху, если мы идем в торговый центр или куда-то на встречу в кафе зимой, там она тоже будет согревать.

Стилисты уверены, тренд будет актуален как минимум всю весну. В силу своей практичности остромодная манишка вполне может стать актуальной, базовой вещью и в следующем году. Еще один весомый аргумент в пользу покупки.

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# Мода # общество # Фотофакт

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