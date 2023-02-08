Манишки снова стали модными. Почему стоит присмотреться к данному аксессуару?

Как будто отрезанный ворот от свитера. Манишка сегодня заменяет шарф и создает дополнительное утепление, а заодно и отвечает за ваш стиль. Сегодня это самый актуальный аксессуар сезона. Тот случай, когда модные дома подумали не только красоте и эпатаже, а еще и об удобстве. Аксессуар идеально подойдет для тех, кто ненавидит шарфы, а водолазки и свитера с горлом надоели еще в декабре.

Манишка собрала в себе все: комфорт, защита от холода, уют, выглядит стильно. Кто бы мог подумать, что дизайнеры достанут предмет гардероба, который был актуален еще в XVI веке. Впервые появился он в Венеции как элемент женского платья.

Тогда женщины носили большие вырезы декольте, тогда подшивали накладную нагрудную часть. Дальше пришло понимание, что это практично и удобно. Этот элемент гардероба взяли себе и мужчины. Если раньше манишки были нарочито нарядными, их украшали драгоценными камнями и вышивкой, то сегодня, наоборот, шьют из простых и мягких аксессуаров – флиса, шерсти или нейлона. Вот и Наталья решила добавить в гардероб остромодных деталей.

– Да, актуальная и трендовая модель, впереди еще февраль, будет холодно. Такая вещь нужна в гардеробе, она практична. Цвет очень подходит.

– Это какой материал?

– Это обработка флиса, но чтобы он выглядел более интересно, сделано как будто шерсть. Девушке больше идут модели из натуральных тканей. Казалось бы, небольшая деталь, а как преображает даже самый простой образ.

– Как ярко получилось, очень мне нравится.

– Стильно, практично, в демисезонный период это универсальное решение.

– Без нее было бы простенько.

– Очень здорово, мне кажется, что это и стильно, и практично. Я склонна к простудам, будет хорошо защищать горло, не буду кашлять весной.

Манишку можно сегодня надевать не только под куртку, она вполне может выступать в качестве самостоятельного аксессуара. В этом случае лучше выбирать модели без капюшона.