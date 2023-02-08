Сергеенко: районы должны реализовывать инвестпроекты. За этим стоит создание рабочих мест

Зампредседателя Могилевского облисполкома: основной упор – на реальный сектор экономики, мы увеличим инвестпрограмму. Подробнее здесь .

Новости Беларуси. Больше миллиарда долларов удалось заработать Могилевской области на экспорте товаров и услуг в 2022 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 8 февраля в регионе подводили итоги социально-экономического развития. Поставки удалось нарастить благодаря новым рынкам сбыта.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Районы должны, во-первых, четко выполнять поручения главы государства – это реализация одного-двух проектов в каждом конкретном районе (инвестиционных проектов). Это не развитие существующих производств поэтапно, это создание новых. Соответственно, за этим стоит создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций.

К концу года каждый район должен реализовать не менее одного инвестиционного проекта, который даст импульс для развития экономики конкретного населенного пункта.