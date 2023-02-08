Прямой эфир

Сергеенко: районы должны реализовывать инвестпроекты. За этим стоит создание рабочих мест

08 февраля 2023 15:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Больше миллиарда долларов удалось заработать Могилевской области на экспорте товаров и услуг в 2022 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 8 февраля в регионе подводили итоги социально-экономического развития. Поставки удалось нарастить благодаря новым рынкам сбыта.

Зампредседателя Могилевского облисполкома: основной упор – на реальный сектор экономики, мы увеличим инвестпрограмму. Подробнее здесь.

Сергеенко: районы должны реализовывать инвестпроекты. За этим стоит создание рабочих мест-1

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Районы должны, во-первых, четко выполнять поручения главы государства – это реализация одного-двух проектов в каждом конкретном районе (инвестиционных проектов). Это не развитие существующих производств поэтапно, это создание новых. Соответственно, за этим стоит создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций.

К концу года каждый район должен реализовать не менее одного инвестиционного проекта, который даст импульс для развития экономики конкретного населенного пункта.

Сергеенко: районы должны реализовывать инвестпроекты. За этим стоит создание рабочих мест-4

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Государственная политика в сфере инвестиций # общество # Игорь Сергеенко # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Манишки снова стали модными. Почему стоит присмотреться к данному аксессуару?
08 февраля 2023 14:47

Манишки снова стали модными. Почему стоит присмотреться к данному аксессуару?

Слушать музыку можно не дольше часа в день. Как выбрать безопасные наушники?
08 февраля 2023 14:44

Слушать музыку можно не дольше часа в день. Как выбрать безопасные наушники?

«На всю оставшуюся жизнь». Расскажите о подвигах ваших родственников в Великой Отечественной телеканалу СТВ!
08 февраля 2023 14:29

«На всю оставшуюся жизнь». Расскажите о подвигах ваших родственников в Великой Отечественной телеканалу СТВ!