«Определённый процент людей поддался эмоциям». Хотят ли беглые вернуться в Беларусь?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Олег Романов, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь», и Олег Дьяченко, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, ректор Академии последипломного образования. Юлия Бешанова, СТВ:

Президент недавно говорил, что нужно убирать точки напряжения в обществе, в том числе это касалось тогда и беглых. Как вам кажется, многие ли беглые на эмоциях сделали такой шаг и тот выбор и многие ли из них хотели бы вернуться?

Олег Романов, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Я думаю, что определенный процент людей действительно поддался эмоциям. И Президент абсолютно прав, что мы не должны их отталкивать от нашего общества, от тех процессов, которые идут. Необходимо привлекать их обратно, чтобы они нормально жили, работали, трудились. Это будет на пользу и этим людям, потому что их хлеб на чужбине часто очень несладок, но это будет на пользу и нашему обществу. Я думаю вот о чем, уверен, что эта идея есть и в посыле Президента, что далеко не все, кто уехал, являются просто заблудшими. Часть из них – это враги, причем откровенные, не скрывающие этого. И в этом смысле так просто разрешить им вернуться – это значит вернуть ситуацию к тому, с чего начинали, что они то же самое будут делать в студенческих аудиториях, на страницах газет, журналов, на телевизионных экранах, в больничных палатах, возможно, там, где они и были. Поэтому здесь должна быть выработана очень четкая система критериев отличия тех, кто на эмоциях поддался этому воздействию, от тех, кто имеет сознательную позицию, враждебную нашей стране.