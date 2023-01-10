«Определённый процент людей поддался эмоциям». Хотят ли беглые вернуться в Беларусь?
Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Олег Романов, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь», и Олег Дьяченко, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, ректор Академии последипломного образования.
Юлия Бешанова, СТВ:
Президент недавно говорил, что нужно убирать точки напряжения в обществе, в том числе это касалось тогда и беглых. Как вам кажется, многие ли беглые на эмоциях сделали такой шаг и тот выбор и многие ли из них хотели бы вернуться?
Олег Романов, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Я думаю, что определенный процент людей действительно поддался эмоциям. И Президент абсолютно прав, что мы не должны их отталкивать от нашего общества, от тех процессов, которые идут. Необходимо привлекать их обратно, чтобы они нормально жили, работали, трудились. Это будет на пользу и этим людям, потому что их хлеб на чужбине часто очень несладок, но это будет на пользу и нашему обществу. Я думаю вот о чем, уверен, что эта идея есть и в посыле Президента, что далеко не все, кто уехал, являются просто заблудшими. Часть из них – это враги, причем откровенные, не скрывающие этого. И в этом смысле так просто разрешить им вернуться – это значит вернуть ситуацию к тому, с чего начинали, что они то же самое будут делать в студенческих аудиториях, на страницах газет, журналов, на телевизионных экранах, в больничных палатах, возможно, там, где они и были. Поэтому здесь должна быть выработана очень четкая система критериев отличия тех, кто на эмоциях поддался этому воздействию, от тех, кто имеет сознательную позицию, враждебную нашей стране.
Олег Дьяченко, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, ректор Академии последипломного образования:
Думаю, что это правильный посыл, который дал глава нашего государства про правильный сигнал тем, кто выехал за рубеж, кто действительно раскаялся в том, что он творил в 2020-е годы на улицах наших городов. Но эти люди, на мой взгляд, должны сотворить достойный плод покаяния. Находясь за рубежом, они должны сделать шаги навстречу нашей стране. Какие это могут быть шаги? Они могут принять участие в различных мероприятиях за рубежом в поддержку нашего государства. Они кричали о введении санкций. Пусть теперь поработают на то, чтобы снять эти санкции. Пусть проведут митинги в Варшаве, Вильнюсе, других западных государствах за снятие неправомерных, необоснованных санкций против нашей страны. Пусть поработают на нашу страну, на свою Родину, которую они бросили, из которой они уехали, которую они поливали грязью за границей. И где они там еще планируют возвращаться с оружием в руках, чтобы уже не с цветами, как это было в 2020 году, выходить на улицу, а с оружием. Поэтому те, кто действительно раскаялся, пусть действительно сотворят, как сказано в Евангелии, достойный плод покаяния. Пусть создают в Год мира и созидания. А мы, белорусы с христианской душой, дальше посмотрим.
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