Новости Беларуси. Александр Лукашенко подписал указ о создании комиссии для работы с желающими вернуться на Родину. Такие новости пришли из Дворца Независимости. Президент принял с докладом генерального прокурора Андрея Шведа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О том, что готовится указ, который поспособствует примирению общества, стало известно буквально в конце прошлого месяца. Документ анонсировали на совещании у главы государства. Речь шла о том, что беглые, которые искренне – и этот факт стоит особенно подчеркнуть – раскаиваются в содеянном, могут получить «билет» на родину. Но Президент поставил конкретные условия: в данном вопросе подход должен быть индивидуальным. Ну, и собственно, разработать механизмы было поручено в кратчайшие сроки. Ко всему, процесс также предусматривал создание межведомственной комиссии.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По составу комиссии правильно сделали, что предлагаете туда людей, которые в 2020 году потерпели или в отношении которых совершались или были попытки совершения террористических актов и так далее. Тогда общество будет понимать, что решение принимает не Лукашенко, Швед и прочие люди, обличенные властью. Естественно, что мы должны это организовать и быть главными действующими лицами. Но и те, которые видели, что происходило и терпели, и против них совершались какие-то акты насилия или же правонарушения совершались. Указ подписан. Я попрошу только, чтобы вы детальнейшим образом людям разъяснили еще раз, в чем суть. Второе, что надо подчеркнуть. Я наблюдал за СМИ последнюю неделю: там шум поднялся. Особенно в штабах, тихушки-лахушки эти в Литве, Польше взбесились. Я хочу вам еще раз сказать, и люди чтобы понимали: сейчас они на безденежье сидят, Запад будет финансировать только конкретные мероприятия. Желательно такого радикального плана, и даже уже не уровня 2020 года. Свержение, убийства Президента, должностных лиц. И ты там не в последнем списке. То есть всех, кто поперек горла встал, – всех убрать. Это будет финансировать Запад. Лукашенко: «Для беглых, торгующих интересами народа, простые люди всегда будут тараном борьбы». Подробнее здесь.

Им задают вопросы: кто вы такие, лахушки-тихушки, кто за вами стоит? Вот они кричат, что «миллион из Беларуси сбежали, вот они в Польше, Литве и Украине, как гиены, стоят по периметру и щелкают зубами». Никаких там миллионов нет. Кто-то называет 2 тысячи, кто – до 4 тысяч. Неважно, сколько. Но они этим подтверждают свою решимость и возможность тут что-то совершить, вплоть до серьезных терактов. И если Запад видит, что за ними кто-то стоит (хоть небольшая группа людей), столько и денег дадут на существование. И они боятся, что часть этих людей – а, не дай бог, большинство – уедет в Беларусь, вот обратятся в эту комиссию. Тогда и денег нет. Потому что за ними никто не стоит, за этими офисами. Мы никого, Андрей Иванович, сюда не должны тянуть. А так там уже пошла волна: «вот Лукашенка хоча iх сюда зацягнуць і пасадзіць». Вот прочитают Указ и будут видеть, как будет работать комиссия. Мы никого не собираемся априори сажать, а если заслужил эту посадку, он, наверное, в эту комиссию не пойдет. Пойдет – рассмотрим. Все будет по закону. Но главное, не тащите их сюда силой. Вы правильно предложили: заявление в комиссию (хотите – по интернету передавайте, хотите – в конверте пересылайте) – мы рассмотрим любое ваше заявление.