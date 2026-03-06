Белорус Игнат Головатюк завоевал золото на Кубке России по конькобежному спорту

Второй день заключительного этапа Кубка России по конькобежному спорту вновь не оставил белорусов с пустыми руками, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На сей раз отличился Игнат Головатюк.

Он оказался самым быстрым на дистанции 1000 метров. Кстати, наш спортсмен единственный из всех участников, кто применил на практике новые тенденции. Он выступал в специальном шлеме, а также не помогал себе в виражах руками, держа их строго за спиной. Это позволило сэкономить драгоценное время и победить. На аналогичной дистанции среди женщин Анна Доморацкая финишировала 6-й. На старте турнира отечественные конькобежцы завоевали золото и три серебра.