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Белорус Игнат Головатюк завоевал золото на Кубке России по конькобежному спорту

06 марта 2026 20:10
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Второй день заключительного этапа Кубка России по конькобежному спорту вновь не оставил белорусов с пустыми руками, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На сей раз отличился Игнат Головатюк.

Он оказался самым быстрым на дистанции 1000 метров. Кстати, наш спортсмен единственный из всех участников, кто применил на практике новые тенденции. Он выступал в специальном шлеме, а также не помогал себе в виражах руками, держа их строго за спиной. Это позволило сэкономить драгоценное время и победить. На аналогичной дистанции среди женщин Анна Доморацкая финишировала 6-й. На старте турнира отечественные конькобежцы завоевали золото и три серебра.

# Игнат Головатюк

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