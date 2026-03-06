«Минчанка-2» обыграла «Заречье-Одинцово-2» в Молодежной волейбольной лиге России

«Минчанка-2» разжилась первой победой в финальном этапе Молодежной волейбольной лиги России. В валидольном противостоянии было обыграно «Заречье-Одинцово-2», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, до этого подопечные Ольги Пальчевской дважды уступили 2:3, и один раз 1:3. Для того, чтобы сохранить мечты о наградах, сегодня нужно было брать максимум очков. Начало складывалось лучше не придумаешь. Белоруски первенствовали 25:22 и 25:15. Оставался последний шаг. Но он растянулся практически на час. Россиянки отзеркалили счет третьей партии, а после забрали на больше-меньше четвертую 26:24. В небольшом перерыве нашему наставнику удалось достучаться до подопечных. Команда вышла на площадку предельно мотивированной и собранной. Результат не заставил себя ждать – 15:10 и 3:2 в матче. Впереди в рамках этого тура еще одна дуэль – с «Протоном». Затем состоится второй финальный этап.