В Беларуси проходит республиканский промопроект БРСМ «Выбираем студотряд!»

Заработать первые деньги и принести пользу обществу. Во время грядущих летних каникул в студенческие отряды в Беларуси вступят более 60 тысяч школьников и студентов. Сейчас в стране проходит республиканский промопроект БРСМ «Выбираем студотряд!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учащиеся колледжей и студенты заполняют анкеты, в которых указывают желаемую подработку. Их данные передадут потенциальным работодателям. Подобная акция прошла и среди студентов биологического факультета БГУ. Будущие ученые, педагоги, генетики, экологи и биоинженеры выбирали занятость на лето, соответствующую получаемому образованию. Для них распахнут двери Ботанический сад Академии наук, лаборатории, сельскохозяйственные предприятия.

Иван Соколов, студент биологического факультета БГУ: Я буду вступать в экологический отряд, поскольку экологические отряды являются одними из довольно распространенных отрядов в стране, тем более для студентов биологического факультета. Это очень востребованные отряды, так как помимо заработка денег, получения общежития, можно получить хороший опыт для дальнейшего трудоустройства после университета. И данные знания дадут очень хороший прирост к общим знаниям и пониманию профессии.

Николай Никуленков, секретарь БРСМ БГУ:

По нашей статистике, за 2025 год в Белорусском государственном университете отработало 2 558 студентов. Это все бойцы белорусских студенческих отрядов. Наиболее востребованными оказались сервисные студенческие отряды. Это всевозможные лагеря. То есть ребята оказывают какую-то помощь в уборке помещений в детских оздоровительных лагерях, работают на предприятиях.

В нынешнем году БРСМ подписал соглашения о сотрудничестве с крупными промышленными предприятиями: МАЗом, «Атлантом» и «Минским тракторным заводом». Для молодых людей – это возможность начать профессиональный путь у надежного работодателя.