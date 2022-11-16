10% таланта, всё остальное – работа. Как обучиться ремесленной деятельности?

По мнению большинства людей хобби – это любимое дело человека, на котором он в основном не зарабатывает, а занимается собственной реализацией. При этом списывать увлечения со счетов, когда речь идет о заработке, не стоит. О том, как монетизировать хобби и на какой доход можно рассчитывать, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Что можно порекомендовать тем, кто на распутье и думает, заниматься ли им каким-то творчеством, ремеслом?

Елена Хадинская, начальник управления информирования плательщиков инспекции МНС по городу Минску:

В принципе, законодательство у нас сейчас сделало все возможное, чтобы люди шли и легально работали, поэтому бояться нечего. Пожалуйста, очень простой порядок регистрации, простая уплата сборов. Развиваетесь, работайте, творите. Законодательством все предусмотрено. Наталья Надольская:

Юля, если кто-то тоже захочет делать кукол, какие, может быть, советы начинающим?

Юлия Ракель, дизайнер интерьерных кукол:

Приобретите себе, пожалуйста, швейную машину для начала, потому что это маст-хэв, без нее ничего не получится, и научитесь делать ровно строчку. Начало положено, дальше все сложится. Немножко творчества, усидчивости, вдохновения, и все пойдет, как надо. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Марина, ваши советы?

Марина Желток, мастерит изделия из эпоксидной смолы:

Мой совет, с эпоксидной смолой работая, начинать с малого. Изначально попробовать обучится, посмотреть примерное понимание, что делать с ней. Не начинать масштабные проекты, потому что смола – это довольно такой сложный предмет. Чтобы не тратить лишние деньги, лучше начинать с малого. Подготовиться немножко – какой-то ствол для работы и понимания, что это такое. Наталья Надольская:

Алеся, вы как человек опытный, что посоветуете начинающим в вышиванке?