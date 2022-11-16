Министр МЧС России Александр Куренков посетил объекты белорусского профильного ведомства

Новости Беларуси. Перспективные направления двустороннего сотрудничества и изучение белорусского опыта. Делегация МЧС России во главе с министром посетила объекты нашего профильного ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одним из пунктов программы стал образовательный центр безопасности. Уникальная площадка в пространстве СНГ. Здесь российским гостям показали порядка 40 тематических площадок. В центре внимания вопросы предупреждения и профилактики гибели людей от пожаров, катастроф и стихийных бедствий. Также российские коллеги посетили предприятие по производству пожарно-спасательной техники.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Конечно же, мы ориентируем российских коллег на нашего белорусского производителя в целях в том числе и экспортных поставок. Нашей оснащенной, подготовленной, я считаю, самой лучшей техники, которой оснащаются наши подразделения. Пожарные, аварийно-спасательные службы МЧС. Итог, сегодня в ходе общения мы выходим пока на намерение. Программы, меморандум, которые будет поручено нашим службам отработать для последующего взаимодействия.

Александр Куренков, министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий:

Мы не можем себе допустить, чтобы эти люди погибали. И нам каждый человек дорог, каждая жизнь человеческая дорога. Поэтому мы очень плотно взаимодействуем друг с другом. Есть планы провести некоторые научно-исследовательские работы, провести учения. И в рамках следующего года, 2023-го, в рамках ОДКБ, в котором председательствует белорусская сторона, мы будем встречаться в сентябре следующего года. И мы будем пользоваться гостеприимством министерства Беларуси и вообще белорусской стороны.