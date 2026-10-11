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Новости по тегу #Торговля

Чем живет Витебская область и как регионы Беларуси привлекают туристов? Интервью с Натальей Маркович
11 октября 2026 14:32

Чем живет Витебская область и как регионы Беларуси привлекают туристов? Интервью с Натальей Маркович

Сезон сельхозярмарок стартовал в Беларуси! Прогулялись по торговым рядам
26 сентября 2026 17:15

Сезон сельхозярмарок стартовал в Беларуси! Прогулялись по торговым рядам

В Витебской области выработали схему обслуживания на селе
26 сентября 2026 07:55

В Витебской области выработали схему обслуживания на селе

Розничный товарооборот в Беларуси в январе-августе вырос на 8,4%
18 сентября 2026 07:36

Розничный товарооборот в Беларуси в январе-августе вырос на 8,4%

Форум «Трейд Диалог» объединил более 350 участников из Беларуси и России
08 сентября 2026 17:54

Форум «Трейд Диалог» объединил более 350 участников из Беларуси и России

Приоритет – отечественному производителю! Новые правила для магазинов вступят в силу 10 сентября
06 сентября 2026 17:40

Приоритет – отечественному производителю! Новые правила для магазинов вступят в силу 10 сентября

Генпрокуратура Беларуси обнаружила нарушения в работе некоторых интернет-магазинов
24 августа 2026 07:30

Генпрокуратура Беларуси обнаружила нарушения в работе некоторых интернет-магазинов

Белорусы выбирают отечественные товары! Разбираемся, в чем секрет успеха продаж
18 августа 2026 17:08

Белорусы выбирают отечественные товары! Разбираемся, в чем секрет успеха продаж

Уникальный проект по цифровизации автомагазинов стартует в Гродненской области
12 августа 2026 17:36

Уникальный проект по цифровизации автомагазинов стартует в Гродненской области

В Wildberries опровергли массовое закрытие ПВЗ
10 августа 2026 14:49

В Wildberries опровергли массовое закрытие ПВЗ

Как встречали Президента в Вилейском районе и чего не хватает сельским магазинам? Анонс «Недели»
08 августа 2026 17:17

Как встречали Президента в Вилейском районе и чего не хватает сельским магазинам? Анонс «Недели»

Лукашенко рассказал, чего не хватает в системе госуправления
07 августа 2026 17:12

Лукашенко рассказал, чего не хватает в системе госуправления