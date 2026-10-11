Новости по тегу #Торговля

Туризм – это один из приоритетов новой пятилетки, и стоит задача удвоить его вклад в экономику. За счет чего Беларусь может привлечь еще больше туристов?
В Беларуси уже вовсю работают сельскохозяйственные ярмарки. На прилавках все, что вырастили своими руками: фрукты и овощи, мед, цветы, саженцы. Только в Минске организовано полтора десятка ярмарок выходного дня, по всей стране их сотни.
В малых населенных пунктах Витебской области работают более 800 магазинов и павильонов. В деревнях ставку делают на выездное обслуживание.
Товарооборот с января по август 2026 года составил 75 миллиардов рублей.
Эксперты обсуждают насущные вопросы – увеличение доли белорусских товаров на полках магазинов и взаимодействие между производителями, поставщиками и ритейлерами. Эти темы напрямую влияют как на качество продукции, так и на доступность ее для покупателей.
Теперь каждый магазин обязан иметь на своих полках четко определенное количество белорусских товаров.
На ряде интернет‑площадок продавцы оставляли за собой право аннулировать уже оформленный заказ или менять цену товара после того, как покупатель подтвердил покупку. Такие условия ограничивали права потребителей и противоречили законодательству.
По итогам первого полугодия 2026-го, доля продаж отечественной продукции в розничном товарообороте республики заметно укрепила свои позиции и сегодня составляет 54,6 %.
Главная цель – сделать так, чтобы жители даже самых отдаленных деревень получали такое же качественное и доступное торговое обслуживание, как и горожане.
В пресс-службе Wildberries заявили, что распространяемые некоторыми СМИ данные о массовом прекращении работы и продаже пунктов выдачи заказов (ПВЗ) из-за атак на складские комплексы не соответствуют действительности.
Смотрите завтра, 9 августа, в 19:30.
«Многие вопросы решались бы по-другому и эффективнее, нежели сейчас».
11 октября 2026 17:40
11 октября 2026 17:28
11 октября 2026 17:18
11 октября 2026 17:10
11 октября 2026 17:00
11 октября 2026 16:57
11 октября 2026 16:55
11 октября 2026 16:50