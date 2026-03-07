ГАИ усилила контроль за нетрезвыми водителями по всей стране

В выходные Госавтоинспекция усилила контроль за нетрезвыми водителями. Профилактические мероприятия проходят по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наряды ДПС отрабатывают регионы с наиболее напряженной дорожной обстановкой. Задействованы сотрудники спецподразделения «Стрела». Белорусов призывают сообщать по телефону 102 о фактах и попытках нетрезвого вождения или нахождения на проезжей части пьяных пешеходов и велосипедистов, которые создают угрозу безопасности.

Анна Банадык, представитель ГУ ГАИ МВД Беларуси:

В связи с весенним увеличением интенсивности дорожного движения настоятельно рекомендуем водителям быть предельно внимательными, выбирать безопасную скорость с учетом погодных условий, отказаться от опасных маневров и обгонов, не отвлекаться за рулем, обеспечить безопасную перевозку детей и пассажиров. Пешеходам и велосипедистам следует проявлять повышенную осторожность при движении вдоль проезжей части и при ее пересечении.

Также в ГАИ призывают пешеходов и велосипедистов в темное время суток обозначить себя световозвращающими элементами.