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ГАИ усилила контроль за нетрезвыми водителями по всей стране

07 марта 2026 07:44
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В выходные Госавтоинспекция усилила контроль за нетрезвыми водителями. Профилактические мероприятия проходят по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГАИ усилила контроль за нетрезвыми водителями по всей стране-2

Наряды ДПС отрабатывают регионы с наиболее напряженной дорожной обстановкой. Задействованы сотрудники спецподразделения «Стрела». Белорусов призывают сообщать по телефону 102 о фактах и попытках нетрезвого вождения или нахождения на проезжей части пьяных пешеходов и велосипедистов, которые создают угрозу безопасности.

ГАИ усилила контроль за нетрезвыми водителями по всей стране-4

Анна Банадык, представитель ГУ ГАИ МВД Беларуси:
В связи с весенним увеличением интенсивности дорожного движения настоятельно рекомендуем водителям быть предельно внимательными, выбирать безопасную скорость с учетом погодных условий, отказаться от опасных маневров и обгонов, не отвлекаться за рулем, обеспечить безопасную перевозку детей и пассажиров. Пешеходам и велосипедистам следует проявлять повышенную осторожность при движении вдоль проезжей части и при ее пересечении.

Также в ГАИ призывают пешеходов и велосипедистов в темное время суток обозначить себя световозвращающими элементами.

# ГАИ # Анна Банадык

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