Вяжет, печёт торты и пишет картины. Можно ли заработать на хобби, чтобы содержать семью?

По мнению большинства людей хобби – это любимое дело человека, на котором он в основном не зарабатывает, а занимается собственной реализацией. При этом списывать увлечения со счетов, когда речь идет о заработке, не стоит. О том, как монетизировать хобби и на какой доход можно рассчитывать, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Хобби – это дорогое увлечение. Его могут позволить, наверное, себе те, у кого есть основной доход в виде мужа. Муж приносит основной заработок в семью, а жена вяжет, печет торты, пишет картины. Сколько можно заработать на своем хобби? Может ли этих денег хватать прямо на содержание семьи? Я что-то не припомню мужчин, которые могут содержать семью, исключительно зарабатывая на своем хобби.

Марина Желток, мастерит изделия из эпоксидной смолы:

Да, можно. Потому что изначально, когда я начинала, то даже не окупались местами материалы. Все равно был задор, и продолжала. Спасибо, что муж помогал. На данный момент я могу сказать, что мой заработок позволяет мне, например, содержать себя и ребенка. Я не скажу, что прямо совсем вау. Я считаю, что в течение года то, к чему я пришла, – это очень неплохой заработок. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

То есть это ваша основная деятельность, второй работы нет? Марина Желток:

Нет, второй работы у меня нет. Алеся Лакина:

Юлия, у вас?

Юлия Ракель, дизайнер интерьерных кукол:

У меня так же, нет второй работы. Это моя основная работа, и мне вполне хватает. Алеся Лакина:

Сколько стоит одна кукла? Юлия Ракель:

От 80 рублей и выше. Алеся Лакина:

Зависит от размера или материалов? Юлия Ракель:

Зависит от материалов, которые на нее были потрачены.