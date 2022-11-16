Вяжет, печёт торты и пишет картины. Можно ли заработать на хобби, чтобы содержать семью?
По мнению большинства людей хобби – это любимое дело человека, на котором он в основном не зарабатывает, а занимается собственной реализацией. При этом списывать увлечения со счетов, когда речь идет о заработке, не стоит. О том, как монетизировать хобби и на какой доход можно рассчитывать, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Хобби – это дорогое увлечение. Его могут позволить, наверное, себе те, у кого есть основной доход в виде мужа. Муж приносит основной заработок в семью, а жена вяжет, печет торты, пишет картины. Сколько можно заработать на своем хобби? Может ли этих денег хватать прямо на содержание семьи? Я что-то не припомню мужчин, которые могут содержать семью, исключительно зарабатывая на своем хобби.
Марина Желток, мастерит изделия из эпоксидной смолы:
Да, можно. Потому что изначально, когда я начинала, то даже не окупались местами материалы. Все равно был задор, и продолжала. Спасибо, что муж помогал. На данный момент я могу сказать, что мой заработок позволяет мне, например, содержать себя и ребенка. Я не скажу, что прямо совсем вау. Я считаю, что в течение года то, к чему я пришла, – это очень неплохой заработок.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
То есть это ваша основная деятельность, второй работы нет?
Марина Желток:
Нет, второй работы у меня нет.
Алеся Лакина:
Юлия, у вас?
Юлия Ракель, дизайнер интерьерных кукол:
У меня так же, нет второй работы. Это моя основная работа, и мне вполне хватает.
Алеся Лакина:
Сколько стоит одна кукла?
Юлия Ракель:
От 80 рублей и выше.
Алеся Лакина:
Зависит от размера или материалов?
Юлия Ракель:
Зависит от материалов, которые на нее были потрачены.
Алеся Лакина:
То есть вы предлагаете на выбор заказчику и говорите, что из такого материала – такая цена, из такого – такая?
Юлия Ракель:
Практически так. Обычно самое дорогое – это волосы, шевелюра красивая.
Алеся Лакина:
Сколько в среднем кукол заказывают в месяц?
Юлия Ракель:
Больше 10 точно.
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