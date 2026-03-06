В Ратомке проходит чемпионат Беларуси по преодолению препятствий

В первом розыгрыше победа досталась Александре Верабей и ее напарнику Аструму. Во втором – в плотной борьбе пальму первенства вырвала Оксана Махнач на лошади Бепина. Данный старт является отборочным. Международный сезон белорусы откроют выступлениями на Кубке Кремля в Москве в апреле.

Во второй соревновательный день чемпионата страны по конкуру, который в эти дни проходит в Ратомке, участники определяли сильнейших на высотах 125 сантиметров и 145.

Владимир Краевский, заместитель генерального директора по основной деятельности РЦОП конного спорта и коневодства:

Будут выступать сильнейшие спортсмены этих соревнований, где мы будем соревноваться с российскими спортсменами за право стать победителем Кубка Кремля. Это у нас, конечно, Тихонович, Махнач, Никольская, это такие спортсменки, которые между собой все время конкурируют за первенство. Грамотная езда спортсменов, грамотное прохождение маршрутов, они едут более осознанно, они понимают, сколько им надо пройти шагов до определенного барьера, мало ошибок, все очень слаженно, очень легко смотрится, но мы понимаем, насколько это профессионально, сложно достигать такого уровня.

В заключительный день турнира в субботу участники разыграют награды в самой престижной дисциплине конкура, высота препятствий – 150 сантиметров, а также узнаем лучшего, кому покорится планка 1 метр 30 сантиметров. В отечественном старте за награды спорят более 160 пар со всей Беларуси.