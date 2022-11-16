«В помощь начинающим ремесленникам». Куда обратиться, чтобы получить субсидию на развитие деятельности?

По мнению большинства людей хобби – это любимое дело человека, на котором он в основном не зарабатывает, а занимается собственной реализацией. При этом списывать увлечения со счетов, когда речь идет о заработке, не стоит. О том, как монетизировать хобби и на какой доход можно рассчитывать, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Насколько я знаю, у вас был сложный путь, который начинался со службы занятости.
Марина Желток, мастерит изделия из эпоксидной смолы:
Я очень долгое время проработала в торговле, потом увидела картины, которые делают из эпоксидной смолы. Привлекло, начала делать сначала дома. Коллега сказал, что у нас есть такая услуга – можно в центре занятости получить субсидию в помощь начинающим ремесленникам. Я решила попробовать себя. Пришла, узнала, как вообще происходит вся процедура. Сказали, нужно собрать ряд документов, подготовиться, долгий промежуток времени это заняло. Плюс ко всему отправляют на обучение, чтобы подготовить ремесленника к тому, чтобы он понимал, как можно монетизировать, работать со своим продуктом. Прошла обучение, и после этого выплатили мне субсидию, которую нужно в течение трех месяцев потратить на тот список предметов, которые нужны были, оговорены и согласованы непосредственно с руководством на то, чтобы продвигать свою ремесленную деятельность. После этого в налоговой я оформилась ремесленником и начала уже более серьезно работать в этом направлении.
«Привлекли картины моря». Белоруска рассказала, как стала создавать изделия из эпоксидной смолы – подробнее здесь.