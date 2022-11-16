«В помощь начинающим ремесленникам». Куда обратиться, чтобы получить субсидию на развитие деятельности?

По мнению большинства людей хобби – это любимое дело человека, на котором он в основном не зарабатывает, а занимается собственной реализацией. При этом списывать увлечения со счетов, когда речь идет о заработке, не стоит. О том, как монетизировать хобби и на какой доход можно рассчитывать, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Насколько я знаю, у вас был сложный путь, который начинался со службы занятости.