Госдеп США одобрил продажу Израилю 12 тыс. авиабомб на сумму более 150 млн долларов
Ситуация на Ближнем Востоке накаляется с каждым часом. Израильская армия сообщила о масштабной операции против Ирана. За прошедшие сутки, по данным военных, было поражено более 400 целей на западе Исламской Республики, включая пусковые установки баллистических ракет и склады с боеприпасами. На этом фоне Госдеп США одобрил продажу Израилю 12 тысяч авиабомб на сумму более 150 миллионов долларов, минуя обязательные процедуры согласования с Конгрессом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Также сообщается, что накануне израильская авиация нанесла новый удар по бункеру иранского руководства в Тегеране, а сегодня, 7 марта, утром взрывы прогремели в западной части иранской столицы, в районе аэропорта Мехрабад. Ранее иранские военно-морские силы заявили о запуске ракеты класса «берег-море» по американскому авианосцу Абраам Линкольн в акватории Персидского залива.
Вслед за этим ВМС США подтвердили, что авианосец «Джеральд Форд» с ударной группой прошел через Суэцкий канал в Красное море, а авианосец «Джордж Буш» готовится к развертыванию в этом районе. В то же время происходит активизация проиранских сил в других странах региона. В Ираке была атакована цель, связанная с американской оборонной компанией. Иранские беспилотники и ракеты поразили военную базу США недалеко от Багдадского международного аэропорта, а также зафиксировано прямое попадание иранской баллистической ракеты по авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии.
Также взрывы были в Бахрейне, Объединенных Арабских Эмиратах и Кувейте. Одновременно с этим Израиль нанес удары по Бейруту и южным районам Ливана. Целью атак стали объекты шиитского движения «Хезболла». Сообщается о столкновениях на границе Ливана и Сирии. По данным Министерства здравоохранения Ливана, только с начала этой недели жертвами ударов стали 217 человек, около 800 получили ранения, 300 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома. Гуманитарные последствия становятся все более тяжелыми. В своем выступлении в ООН иранский постпред сообщил, что с начала операции США и Израиля жертвами ударов стали не менее 1 300 мирных жителей. В связи с боевыми действиями Иран сообщает о повреждении не менее 20 школ, 13 медучреждений и гибели 18 спортсменок. Корпус стражей исламской революции возложил ответственность за удары на США.
Амир Саид Иравани, посол Ирана в ООН:
В настоящее время мы расследуем обвинения в ударах по гражданским объектам, и наша первоначальная оценка указывает на то, что некоторые инциденты могли быть вызваны вмешательством со стороны системы обороны США. Согласно международному праву, каждое государство имеет четкое обязательство не позволять использовать свою территорию для актов агрессии против другого. Иран не ищет войны, но не откажется от суверенитета.
Для снижения эскалации предпринимаются дипломатические усилия. Состоялись телефонные переговоры президента России Владимира Путина с иранским лидером Масудом Пезешкианом. Также Саудовская Аравия активизировала посреднические усилия и напрямую связалась с Тегераном, пытаясь добиться деэскалации. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что единственным исходом конфликта может стать безоговорочная капитуляция Ирана и смена его руководства, пообещав помощь в восстановлении экономики только после выполнения этого условия. В ответ на это постпред Ирана при ООН отверг право США вмешиваться в выбор нового верховного лидера и подчеркнул, что Тегеран не запрашивает прекращения огня и не видит смысла в переговорах с Вашингтоном.