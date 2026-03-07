Госдеп США одобрил продажу Израилю 12 тыс. авиабомб на сумму более 150 млн долларов

Ситуация на Ближнем Востоке накаляется с каждым часом. Израильская армия сообщила о масштабной операции против Ирана. За прошедшие сутки, по данным военных, было поражено более 400 целей на западе Исламской Республики, включая пусковые установки баллистических ракет и склады с боеприпасами. На этом фоне Госдеп США одобрил продажу Израилю 12 тысяч авиабомб на сумму более 150 миллионов долларов, минуя обязательные процедуры согласования с Конгрессом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также сообщается, что накануне израильская авиация нанесла новый удар по бункеру иранского руководства в Тегеране, а сегодня, 7 марта, утром взрывы прогремели в западной части иранской столицы, в районе аэропорта Мехрабад. Ранее иранские военно-морские силы заявили о запуске ракеты класса «берег-море» по американскому авианосцу Абраам Линкольн в акватории Персидского залива. Вслед за этим ВМС США подтвердили, что авианосец «Джеральд Форд» с ударной группой прошел через Суэцкий канал в Красное море, а авианосец «Джордж Буш» готовится к развертыванию в этом районе. В то же время происходит активизация проиранских сил в других странах региона. В Ираке была атакована цель, связанная с американской оборонной компанией. Иранские беспилотники и ракеты поразили военную базу США недалеко от Багдадского международного аэропорта, а также зафиксировано прямое попадание иранской баллистической ракеты по авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии.

Также взрывы были в Бахрейне, Объединенных Арабских Эмиратах и Кувейте. Одновременно с этим Израиль нанес удары по Бейруту и южным районам Ливана. Целью атак стали объекты шиитского движения «Хезболла». Сообщается о столкновениях на границе Ливана и Сирии. По данным Министерства здравоохранения Ливана, только с начала этой недели жертвами ударов стали 217 человек, около 800 получили ранения, 300 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома. Гуманитарные последствия становятся все более тяжелыми. В своем выступлении в ООН иранский постпред сообщил, что с начала операции США и Израиля жертвами ударов стали не менее 1 300 мирных жителей. В связи с боевыми действиями Иран сообщает о повреждении не менее 20 школ, 13 медучреждений и гибели 18 спортсменок. Корпус стражей исламской революции возложил ответственность за удары на США.