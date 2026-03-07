Прямой эфир

Как современные белоруски находят баланс во всем – обсудят в ток-шоу «Большой город»

07 марта 2026 08:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Страна готовится отметить Международный женский день – праздник, который символизирует весну и красоту. Белорусские представительницы прекрасной половины умело совмещают разные роли. Как им это удается? 

Об этом пойдет речь в ток-шоу «Большой город» – 8 марта в 10.00 на СТВ.

Как современные белоруски находят баланс во всем – обсудят в ток-шоу «Большой город»-2

Белорусские женщины занимают активную гражданскую позицию и играют ключевую роль в жизни страны.

Женщины в Республиканском общественном объединении «Белая Русь» – это сердце и движущая сила.

Как современные белоруски находят баланс во всем – обсудят в ток-шоу «Большой город»-4

Государство поддерживает белорусок, но в каком направлении им двигаться, каждая решает сама.

Прежде всего от каждой женщины, девушки зависит ее реализация.

Как современные белоруски находят баланс во всем – обсудят в ток-шоу «Большой город»-6

В этот чудесный праздник мужчины поздравляют женщин столицы.

Наша задача – увеличивать счастье.

Как современные белоруски находят баланс во всем – обсудят в ток-шоу «Большой город»-8

Большой-большой любви, чтобы рядом окружали только надежные, верные, любящие люди.

Трудиться и управлять, лечить и учить, заботиться и проявлять мягкую силу – и это все о женщинах.

Принимайте поздравления от гостей ток-шоу «Большой город» в воскресенье, 8 марта, в 10.00.

# Женщины Беларуси # Год белорусской женщины

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси проходит республиканский промопроект БРСМ «Выбираем студотряд!»
07 марта 2026 07:50

В Беларуси проходит республиканский промопроект БРСМ «Выбираем студотряд!»

ГАИ усилила контроль за нетрезвыми водителями по всей стране
07 марта 2026 07:44

ГАИ усилила контроль за нетрезвыми водителями по всей стране

Ультратонкий и «воздушный»! Холдинг «Горизонт» запустил массовое производство новой модели ноутбука
06 марта 2026 18:22

Ультратонкий и «воздушный»! Холдинг «Горизонт» запустил массовое производство новой модели ноутбука