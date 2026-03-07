Как современные белоруски находят баланс во всем – обсудят в ток-шоу «Большой город»
Страна готовится отметить Международный женский день – праздник, который символизирует весну и красоту. Белорусские представительницы прекрасной половины умело совмещают разные роли. Как им это удается?
Об этом пойдет речь в ток-шоу «Большой город» – 8 марта в 10.00 на СТВ.
Белорусские женщины занимают активную гражданскую позицию и играют ключевую роль в жизни страны.
Женщины в Республиканском общественном объединении «Белая Русь» – это сердце и движущая сила.
Государство поддерживает белорусок, но в каком направлении им двигаться, каждая решает сама.
Прежде всего от каждой женщины, девушки зависит ее реализация.
В этот чудесный праздник мужчины поздравляют женщин столицы.
Наша задача – увеличивать счастье.
Большой-большой любви, чтобы рядом окружали только надежные, верные, любящие люди.
Трудиться и управлять, лечить и учить, заботиться и проявлять мягкую силу – и это все о женщинах.
Принимайте поздравления от гостей ток-шоу «Большой город» в воскресенье, 8 марта, в 10.00.