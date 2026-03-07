Как современные белоруски находят баланс во всем – обсудят в ток-шоу «Большой город»

Страна готовится отметить Международный женский день – праздник, который символизирует весну и красоту. Белорусские представительницы прекрасной половины умело совмещают разные роли. Как им это удается? Об этом пойдет речь в ток-шоу «Большой город» – 8 марта в 10.00 на СТВ.

Белорусские женщины занимают активную гражданскую позицию и играют ключевую роль в жизни страны. Женщины в Республиканском общественном объединении «Белая Русь» – это сердце и движущая сила.

Государство поддерживает белорусок, но в каком направлении им двигаться, каждая решает сама. Прежде всего от каждой женщины, девушки зависит ее реализация.

В этот чудесный праздник мужчины поздравляют женщин столицы. Наша задача – увеличивать счастье.