Умеют ли белорусы грамотно обращаться с деньгами? Индекс финансовой грамотности рассчитали специалисты
Грамотное распоряжение доходами, умение откладывать средства, понимание последствий распространения данных банковской карты, то есть финансовое поведение проанализировали в Беларуси и сравнили с результатами предыдущего исследования. И получилось, что граждане стали грамотнее обращаться с финансами.
Юлия Сакович, начальник отдела финансовой грамотности управления информации и общественных связей Национального банка Республики Беларусь:
Был рассчитан индекс финансовой грамотности – обобщенная оценка знаний, навыков, установок и финансового поведения в различных тематических областях. И в этом году этот индекс составляет 44,3 %. В 2020 году он составлял 39,9 %.
Для понимания, в ходе исследования оценивали, как белорусы относятся к кредитам. Доля опрошенных не берет займы и живет по средствам. 85 % граждан не согласились бы ни при каких условиях взять быстрые кредиты. Также выяснили, что фиксацию доходов и расходов ведут только 12 % респондентов.
Юлия Сакович:
Все правильные ответы – это не значит, что это какой-то финансовый гений, экономист или финансист. Это минимальные требования, чтобы человек эффективно и безопасно функционировал в рамках финансового поля.
Кроме того, 70 % населения имеют финансовые цели на год. Также установили: порядка 90 % знают, что договор перед подписанием нужно обязательно прочитать. Однако, как выяснилось, не все так делают.
Юлия Сакович:
Тем не менее было определено, что зачастую финансовые знания не соответствуют реальному финансовому поведению. Так, например, 88 % знают, что нельзя никому говорить свои персональные данные, данные своей карточки. Однако делают так только порядка 50 %. То же самое с прочтением договора. Порядка 90 % знают, что надо читать договор перед его подписанием, но делают так порядка 46-50 %.
Все эти данные собираются раз в два года, чтобы отслеживать развитие и эффективность финансового образования в стране с учетом целевых групп, пола, возраста, региона проживания и образования.
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