Умеют ли белорусы грамотно обращаться с деньгами? Индекс финансовой грамотности рассчитали специалисты

Грамотное распоряжение доходами, умение откладывать средства, понимание последствий распространения данных банковской карты, то есть финансовое поведение проанализировали в Беларуси и сравнили с результатами предыдущего исследования. И получилось, что граждане стали грамотнее обращаться с финансами.

Юлия Сакович, начальник отдела финансовой грамотности управления информации и общественных связей Национального банка Республики Беларусь:

Был рассчитан индекс финансовой грамотности – обобщенная оценка знаний, навыков, установок и финансового поведения в различных тематических областях. И в этом году этот индекс составляет 44,3 %. В 2020 году он составлял 39,9 %. Для понимания, в ходе исследования оценивали, как белорусы относятся к кредитам. Доля опрошенных не берет займы и живет по средствам. 85 % граждан не согласились бы ни при каких условиях взять быстрые кредиты. Также выяснили, что фиксацию доходов и расходов ведут только 12 % респондентов.

Юлия Сакович:

Все правильные ответы – это не значит, что это какой-то финансовый гений, экономист или финансист. Это минимальные требования, чтобы человек эффективно и безопасно функционировал в рамках финансового поля. Кроме того, 70 % населения имеют финансовые цели на год. Также установили: порядка 90 % знают, что договор перед подписанием нужно обязательно прочитать. Однако, как выяснилось, не все так делают.