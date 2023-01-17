Суд отказал защитникам Тихановской и Латушко в прекращении производства по делу

Новости Беларуси. Рассмотрение дела так называемого координационного совета началось 17 января в Минском городском суде. Разбирательство проходит в порядке специального производства. Среди фигурантов – Светлана Тихановская, Павел Латушко, Мария Мороз, Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский. О дате, месте и времени разбирательства они были проинформированы, однако в суд не явились, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все фигуранты уголовного дела находятся за пределами страны, тем не менее заседание осуществляется в их отсутствие. Интересы обвиняемых в зале суда представляют защитники. Адвокаты Тихановской и Латушко заявили ходатайства о прекращении производства по уголовному делу и получили от суда однозначный отказ.