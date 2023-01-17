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Суд по делу Светланы Тихановской и Павла Латушко начался в Минске

17 января 2023 07:36
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Новости Беларуси. Рассмотрение дела так называемого координационного совета началось 17 января в Минском городском суде. Разбирательство будет проходить в порядке специального производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди фигурантов – Светлана Тихановская, Павел Латушко, Мария Мороз, Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский.

Суд по делу Светланы Тихановской и Павла Латушко начался в Минске-1

Все они сейчас находятся за пределами страны, тем не менее заседание состоится в их отсутствие. Обвиняемым вменяют заговор с целью захвата госвласти неконституционным путем, создание и руководство экстремистским формированием, публичные призывы к санкциям и иным действиям, подрывающим национальную безопасность страны. Светлану Тихановскую также обвиняют в госизмене.

Суд по делу Светланы Тихановской и Павла Латушко начался в Минске-4

Отметим, закон, предоставляющий возможность заочно судить фигурантов по отдельным уголовным статьям, в июле 2022-го подписал Президент.

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# Судебная система Беларуси # общество # Светлана Тихановская # Павел Латушко # Мария Мороз # Ольга Ковалькова # Сергей Дылевский # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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