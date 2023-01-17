Суд по делу Светланы Тихановской и Павла Латушко начался в Минске

Новости Беларуси. Рассмотрение дела так называемого координационного совета началось 17 января в Минском городском суде. Разбирательство будет проходить в порядке специального производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди фигурантов – Светлана Тихановская, Павел Латушко, Мария Мороз, Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский.

Все они сейчас находятся за пределами страны, тем не менее заседание состоится в их отсутствие. Обвиняемым вменяют заговор с целью захвата госвласти неконституционным путем, создание и руководство экстремистским формированием, публичные призывы к санкциям и иным действиям, подрывающим национальную безопасность страны. Светлану Тихановскую также обвиняют в госизмене.