В Европе устали от Украины. Азарёнок и Казаков обсудили разговор Мелони с пранкерами

Кирилл Казаков, заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер»:

Я сегодня в Telegram-канале наткнулся на интервью Кучмы, который рассказывал о своих первых днях пребывания в аппарате управления независимой Украины. В 80-х годах говорили о том, что Украина кормит Россию, Украине срочно надо выйти из СССР, чтобы Россию не кормить. И он сказал, что в 1989 году все-таки экономисты из какого-то киевского университета просчитали на реальное положение дел, если нефть и газ считать по мировым ценам. Так вот оказалось, что баланс совершенно не в сторону Украины. Потому что когда это все казалось самым дешевым, цитата Леонида Даниловича «когда нефть стоила дешевле воды», тогда действительно Украина могла казаться себе такой богатой, что кормила Россию. Сейчас то же самое произошло с Европой. Ведь весь этот замечательный волшебный бум на производство в Германии, Франции за счет чего? За счет России. А сейчас, когда все это дело закончилось, начинаются вопросы, а нужно ли Германии такое производство. Наверное, нет. Оно уезжает в Америку или в Китай. Ведь когда пранкеры Вован и Лексус у премьера Мелони спросили, что же делать с Украиной, когда она наговорила себе уже практически на импичмент. Все итальянские газеты пишут о том, что же это было… Она сказала все просто, что мы устали от Украины. Сейчас надо найти красивый момент, чтобы от этого отойти.

Читайте также:

Как Лукашенко принимает решения и зачем для этого нужны совещания? Рассказал Андрей Муковозчик

«Это вариант Украины 2015 года». Чего хотели добиться оппоненты летом 2020-го?

Лазуткин: если ты врач, то тебя в Польше на позицию медбрата поставят и отправят работать в дыру