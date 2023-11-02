Как Лукашенко принимает решения и зачем для этого нужны совещания? Рассказал Андрей Муковозчик

Андрей Муковозчик, политический обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня»:

Все смотрят на картинку: собрали совещание, поговорили, не приняли решение. А зачем собирали, если решение не приняли? С другой стороны, такие же вопросы могут быть: собрали совещание, посидели, потолковали, приняли решение. А без совещания что, не могли? Очень часто люди, которые смотрят новости краем глаза, примерно так и рассуждают. На самом деле мы увидели, как определенные силы лоббируют определенные интересы, определенные точки зрения. Прокуратура выступает с одним мнением. Скорее всего, армия выступает с другим. Скорее всего, Следственный комитет имеет еще свое мнение. При этом Администрация Президента должна это все увязывать и смотреть на это со своей плоскости. А еще есть Верховный суд, который тоже там присутствовал. Он тоже смотрит на это с вопроса законности. Короче, Президент всех к себе в ринг и сталкивает лбами: давайте, доказывайте, а я буду смотреть, кто из вас прав. Буду принимать решение окончательное, потому что ему же отвечать за то самое государственное строительства.

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