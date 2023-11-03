В Брестской области возвели два МТК

Новости Беларуси. Радиологический корпус в онкологическом диспансере Могилева. Путепровод в Гомеле. Мост через Дриссу в Верхнедвинске. Два детских сада – в Лиде и Слониме, поликлиника и жилой дом в Зельве. И это далеко не полный список. Накануне Дня Октябрьской революции по всей стране завершается строительство новых объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их ждали тысячи белорусов, и вот свершилось.

А теперь к подаркам, которые позволят прирасти экономически. Не только Брестской области, но и всей стране. До 70 % дохода Столинского района от сельского хозяйства приносит животноводство. На него и делают ставку. В районе открывают сразу две молочно-товарные фермы. В хозяйстве «Маньковичи» в рекордные сроки – вместо 11 месяцев за шесть – возвели комплекс на 640 голов с молочно-доильным блоком.

Виктор Ворох, главный зоотехник сельхозпредприятия «Маньковичи»:

Перед запуском комплекса просчитали все поголовье, из хозяйств нашего района закупили 73 нетели, плюс свое поголовье. Без особых проблем закомплектуемся к 1 июня выйдем на проектную мощность 640 голов.

Более масштабный проект в одном из крупнейших хозяйств страны – «Федорский». МТК здесь рассчитан на полторы тысячи буренок, половина из которых – дойное стадо. Рядом молочно-доильным блок с мини-котельной, новая система подачи воды. Позаботились и об условиях для персонала. Трудиться на ферме будут 25 человек. Это позволит Столинскому району до конца года выйти на производство порядка 175 тысяч тонн молока.