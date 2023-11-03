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В Брестской области возвели два МТК

03 ноября 2023 19:16
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Новости Беларуси. Радиологический корпус в онкологическом диспансере Могилева. Путепровод в Гомеле. Мост через Дриссу в Верхнедвинске. Два детских сада – в Лиде и Слониме, поликлиника и жилой дом в Зельве. И это далеко не полный список. Накануне Дня Октябрьской революции по всей стране завершается строительство новых объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их ждали тысячи белорусов, и вот свершилось.

В Брестской области возвели два МТК-1

А теперь к подаркам, которые позволят прирасти экономически. Не только Брестской области, но и всей стране. До 70 % дохода Столинского района от сельского хозяйства приносит животноводство. На него и делают ставку. В районе открывают сразу две молочно-товарные фермы. В хозяйстве «Маньковичи» в рекордные сроки – вместо 11 месяцев за шесть – возвели комплекс на 640 голов с молочно-доильным блоком.

В Брестской области возвели два МТК-4

Виктор Ворох, главный зоотехник сельхозпредприятия «Маньковичи»:
Перед запуском комплекса просчитали все поголовье, из хозяйств нашего района закупили 73 нетели, плюс свое поголовье. Без особых проблем закомплектуемся к 1 июня выйдем на проектную мощность 640 голов.

В Брестской области возвели два МТК-7

Более масштабный проект в одном из крупнейших хозяйств страны – «Федорский». МТК здесь рассчитан на полторы тысячи буренок, половина из которых – дойное стадо. Рядом молочно-доильным блок с мини-котельной, новая система подачи воды. Позаботились и об условиях для персонала. Трудиться на ферме будут 25 человек. Это позволит Столинскому району до конца года выйти на производство порядка 175 тысяч тонн молока.

В Брестской области возвели два МТК-10

Валентин Зайчук, первый заместитель председателя Брестского облисполкома:
На таких комплексах содержим 78 % коров. Поставлена главой государства задача – до 2030 года 100 %. Мы к 2027-2028 году это все осилим. В области строится 134 объекта, в том числе с поддержкой государства – 68.

В Брестской области возвели два МТК-13

Не разрушать свое наследие, а строить и преумножать лучшее – таков менталитет настоящих белорусов. Даже спустя столетие идеалы Октябрьской революции: равенство и справедливость, право на труд, образование и медицину – остаются актуальными и находят свое отражение в социально ориентированной политике государства.

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# Сельское хозяйство # общество # Анна Корольчук # Валентин Зайчук # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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