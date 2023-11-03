В Брестской области возвели два МТК
Новости Беларуси. Радиологический корпус в онкологическом диспансере Могилева. Путепровод в Гомеле. Мост через Дриссу в Верхнедвинске. Два детских сада – в Лиде и Слониме, поликлиника и жилой дом в Зельве. И это далеко не полный список. Накануне Дня Октябрьской революции по всей стране завершается строительство новых объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их ждали тысячи белорусов, и вот свершилось.
А теперь к подаркам, которые позволят прирасти экономически. Не только Брестской области, но и всей стране. До 70 % дохода Столинского района от сельского хозяйства приносит животноводство. На него и делают ставку. В районе открывают сразу две молочно-товарные фермы. В хозяйстве «Маньковичи» в рекордные сроки – вместо 11 месяцев за шесть – возвели комплекс на 640 голов с молочно-доильным блоком.
Виктор Ворох, главный зоотехник сельхозпредприятия «Маньковичи»:
Перед запуском комплекса просчитали все поголовье, из хозяйств нашего района закупили 73 нетели, плюс свое поголовье. Без особых проблем закомплектуемся к 1 июня выйдем на проектную мощность 640 голов.
Более масштабный проект в одном из крупнейших хозяйств страны – «Федорский». МТК здесь рассчитан на полторы тысячи буренок, половина из которых – дойное стадо. Рядом молочно-доильным блок с мини-котельной, новая система подачи воды. Позаботились и об условиях для персонала. Трудиться на ферме будут 25 человек. Это позволит Столинскому району до конца года выйти на производство порядка 175 тысяч тонн молока.
Валентин Зайчук, первый заместитель председателя Брестского облисполкома:
На таких комплексах содержим 78 % коров. Поставлена главой государства задача – до 2030 года 100 %. Мы к 2027-2028 году это все осилим. В области строится 134 объекта, в том числе с поддержкой государства – 68.
Не разрушать свое наследие, а строить и преумножать лучшее – таков менталитет настоящих белорусов. Даже спустя столетие идеалы Октябрьской революции: равенство и справедливость, право на труд, образование и медицину – остаются актуальными и находят свое отражение в социально ориентированной политике государства.
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