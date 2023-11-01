«Это вариант Украины 2015 года». Чего хотели добиться оппоненты летом 2020-го?

Андрей Лазуткин, политолог:

Мы же тогда работали тоже. Какие тогда слухи фиксировали среди протестующих? Россия решила снять Лукашенко, Путин отдал команду: в конце месяца его точно снять. Почему это распространялось? Не потому, что люди так считали. Такие слухи запускали специально, потому что они же понимают, что большая часть населения пророссийская. Если эти люди вышли протестовать, то надо объяснить, что это все делается с согласия России якобы – вот это они очень активно запускали. Но если вы людям это рассказываете, то потом, когда заходят российские войска, получается, что… Да, все так и получилось, только вы же на НАТО работаете. Они могли полностью упустить ситуацию, не просто остаться с диктатором Лукашенко, а остаться с российским оккупированным государством. Вот этого они боялись больше всего, что Россия получит все карты в руки, это у них был страшный сон. Но эти дурачки, когда шатали власть, искренне считали, что они так победят, что народ полюбит польского Латушко, жену блогера, что у нас будет эйфорическая смена власти, что мы хорошо заживем после такого.

Второй сценарий, например, после такого ввода войск российских для поддержания порядка – это поднятие флага на границе западной, а дальше начинается гибридная операция, что два правительства, мы признаем одно, русские – другое, начинается маленький Донбасс. Это тоже могло быть. Дело же не в том, что люди воевать хотели. Просто когда у вас двоевластие…